Maria Kolesnikova: por una Bielorussia libre y democrática

Maria Kolesnikova sigue en Bielorrusia y es la última de las tres mujeres que en campaña electoral se posicionaron en contra del presidente Alexander Lukashenko. Su colega, y candidata presidencial más prominente, Svetlana Tijanóvskaya, partió hacia Lituania hace una semana temiendo por su propia seguridad y la de sus hijos, según explicó. Por su parte, Veronika Zepkalo también ha seguido a su esposo Valeri en su exilio en Moscú.

Tijanóvskaya y Zepkalo se unieron a la campaña electoral contra Lukashenko solo porque la comisión electoral les prohibió a sus respectivos maridos presentarse a elecciones. Sin embargo, a diferencia del prófugo Zepkalo, Sergei Tijanovsky está bajo custodia bielorrusa, igual que Viktor Babariko.

Éste último era considerado el candidato más prometedor para competir contra Lukashenko, hasta que la Comisión Central Electoral lo excluyó de las elecciones a mediados de julio. Fue Babariko quien llevó a Kolesnikova a la política en junio.

Gestora de arte a nivel internacional

Maria Kolesnikova estudió música en Minsk y Stuttgart. Vivió en Alemania durante doce años, habla un excelente alemán y ha trabajado en varios proyectos culturales en ambos países.

También conoció a Viktor Babariko a través de la escena artística. Como presidente del Consejo de Administración del Belgazprombank, filial de la empresa gasística rusa Gazprom, Babariko patrocinó varios proyectos artísticos. Kolesnikova dijo a los medios de comunicación rusos que en 2017 se puso en contacto con él a través de Facebook a fin de organizar un programa de intercambio entre Bielorrusia y Alemania.

Cuando los dos se conocieron en persona en 2018, dice Kolesnikova en el portal web belaruso Tut.by, rápidamente quedó claro que tenían "valores comunes". Se dice que ambos comparten el amor por el arte, pero también una cierta afinidad por Occidente.

Los dos se unieron profesionalmente cuando Kolesnikova asumió la dirección artística del centro cultural de Minsk "OK16" en agosto de 2019, cofinanciado por el banco Belgazprombank.

Tres mujeres desafían a Lukashenko: Veronika Zepkalo, Svetlana Tijanóvskaya y Maria Kolesnikova

Dificultades en la campaña electoral

Cuando Babariko dejó su puesto de gerente, en mayo de 2020, para postularse a la presidencia, Kolesnikova dice que no dudó ni un momento en unirse a su equipo de campaña. Al mismo tiempo, era consciente de lo que le esperaba: "Nunca me hice ilusiones sobre lo que este gobierno estaba dispuesto a hacer y lo que podría pasar", dijo a DW.

En junio, Viktor Babariko y su hijo Eduard, quien había dirigido la campaña, fueron arrestados por cargos de varios delitos financieros. Su candidatura quedó entonces fuera de discusión. Pero la mujer de 38 años no se rindió, asumió el liderazgo del equipo de campaña de Babariko y unió fuerzas con Tijanóvskaya y Zepkalo. Un día antes de las elecciones, Kolesnikova también fue arrestada, pero liberada rápidamente. Las autoridades dijeron que se trató de un error.

Se mantiene el llamado a elecciones libres

Kolesnikova lamenta constantemente las detenciones arbitrarias de manifestantes que protestan contra las elecciones presidenciales, presuntamente fraudulentas. El hecho de que sea ella la única del trío de la oposición aún en el país es motivo de pesar, no porque se sienta abandonada, sino porque la presión del gobierno ha llevado a sus compañeros de campaña al exilio: "Estoy totalmente del lado de Svetlana Tijanóvskaya. es una heroína ", dijo a DW. Mientras tanto, Tijanóvskaya ha repetido que está dispuesta a hacerse cargo de la política del país durante un determinado periodo de tiempo.

Pero las mujeres se aferran a sus objetivos políticos: deshacerse de Lukashenko y celebrar elecciones libres. Precisamente por eso crearon un consejo de coordinación a principios de semana, en el cual activistas de derechos humanos y célebres personalidades se sienten a conversar con los políticos.

Protestas de la oposición en Minsk, capital de Bielorrusia

El apoyo es bienvenido

Kolesnikova también forma parte del comité que se ocupa principalmente de las negociaciones con Lukashenko: "Ahora necesitamos dialogar con el gobierno. Si existe la posibilidad de que los socios de la UE, la Federación Rusa o Ucrania puedan ayudarnos conjuntamente a iniciar este diálogo, estaríamos muy agradecidos".

Es de gran importancia que el deseo de apoyo también apunte a Rusia, no solo porque los medios estatales bielorrusos afirman que el trío de la oposición y las manifestaciones fueron controladas por agentes occidentales que querían vincular a Bielorrusia con la UE y la OTAN, sino también porque, a diferencia de otras ex repúblicas soviéticas, los estrechos lazos del país con Rusia no son objeto de discusión en Bielorrusia.

En general, no se trata de cuestionar la orientación geopolítica del país. Maria Kolesnikova lo dejó claro de nuevo el miércoles en entrevista con DW: "Este es el movimiento por Bielorrusia, este es el movimiento por nuestra independencia".

