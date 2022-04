Marco Layera: “En Chile los artistas vivimos en un estado de orfandad y precariedad”

Trayendo consigo a algunos actores nóveles, a gente joven y a un actor que aún conserva desde las protestas en Chile una bala en su pierna, el dramaturgo chileno Marco Layera volvió a Alemania en abril de 2022 para estrenar su obra más reciente, "Oasis de Impunidad", en Múnich y Berlín.

Los estallidos sociales, como el de Chile en 2019, suelen ser un semillero para los artistas y la sociedad, que necesitan hacer catarsis y dialogar. Pero la pandemia de coronavirus fue una rémora que frenó a dramaturgos como Marco Layera, que tuvo que esperar más de un año, como mucho otros, para poder volver a trabajar. En diálogo con Deutsche Welle cuenta su experiencia y su regreso a Alemania.

Escena de "Oasis de Impunidad", de Teatro La Resentida, dirigida por Marco Layera, en la puesta en Berlín. (2022).

Incertidumbre y dos años sin trabajar

"La propuesta de este trabajo es diferente a las anteriores, basada en el cuerpo, con otros lenguajes escénicos de los que estamos habituados. Creíamos que era necesario no replicar recetas y jugar con la incertidumbre”, comenta Marco Layera respecto de su nueva obra.

Han sido casi dos años de incertidumbre desde octubre 2019, luego la pandemia; y ahora, la guerra. Pareciera que la incertidumbre cambia de imagen pero se mantiene. "Son tiempos extraños. Demuestra lo frágiles que son estos tiempos. Es frustrante, nosotros (en Chile) venimos de un estallido social, luego estuvimos encerrados por la pandemia y un año y medio sin trabajar. Es muy complejo, porque los artistas vivimos en un estado de orfandad y precariedad”, dice.

"Para mí lo más complicado fue no trabajar”. Durante la pandemia, Layera vivió la misma suerte que muchos otros, estando un año y medio sin labor. El trabajo del teatr,o en especial, es un trabajo colectivo que necesita del espacio, de los actores y del público para existir. Para el dramaturgo, no haber podido trabajar en lo suyo fue un gran pesar: "No la pasé muy bien durante la pandemia. A muchos les sirvió de inspiración y creatividad, pero no a mí”, explica.

La pandemia fue una época de redescubrimiento para algunos, y hasta de cambio de rumbo en lo personal y profesional. Layera no pudo trabajar en otra cosa que no fuera lo suyo, lo cual se asemeja a la realidad de muchos artistas. El dramaturgo menciona que, cuando uno trabaja muchos años en lo suyo y tiene una vocación muy marcada, es difícil hacer otra cosa. "Lo nuestro exige una presencia y un diálogo con el público”, subraya.

Escena de "Oasis de Impunidad".

Estreno y vuelta a Alemania

Las protestas por mejoras sociales en Chile se realizaron a fines de octubre de 2019, y a comienzos del 2020 se inició la cuarentena por la pandemia. Pasado más de un año, el dramaturgo y su equipo volvieron a trabajar recién en 2021. "Fue un proceso muy catártico y muy sanador” dice Layera, y agrega que "eran tantas las ganas que teníamos de reencontrarnos a trabajar que hicimos laboratorios con más trescientas personas”.

Festival Internacional de Nueva Dramaturgia, Berlín, 2022: "Oasis de impunidad", de Marco Layera. Actores: Diego Acuña, Nicolás Cancino, Lucas Carter, Mónica Casanueva, Carolina Fredes, Imanol Ibarra, Carolina de la Maza, Pedro Muñoz, David Ruland.

Según dice Marco Layera, la mayoría de los jóvenes con quienes volvieron a trabajar habían sufrido casos de violencia durante las manifestaciones. "Es peligroso cuando una generación pierde el vínculo con las fuerzas de seguridad y estas están completamente deslegitimadas. Desde el teatro también podemos debatir y exigir nuevas prácticas que estén en el centro de la civilidad, y no en el extremo de la barbarie” comenta el dramaturgo.

Lo que relata Layera lo toca de cerca, ya que uno de los cuatro participantes del laboratorio -que quedaron de trescientos- en la obra "Oasis de la impunidad”, durante la gira en Alemania, tiene una bala incrustada en la pierna desde las manifestaciones en Chile.

(cp)