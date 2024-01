Marchas contra la ultraderecha en pequeñas ciudades alemanas

Justo delante de la oficina de Ayfer Evmez, en la localidad de Eitorf, cerca de Colonia, se enfrentan políticos de Alternativa para Alemania (AfD), un partido de extrema derecha, y manifestantes antifascistas.

Evmez tiene 48 años, es originaria de Turquía e inmigró a Alemania cuando era un bebé. Hoy dirige un servicio asistencial que atiende a adultos mayores y enfermos en Eitorf, una ciudad de cerca de 20.000 habitantes, en el oeste de Alemania. Cuenta con 60 empleados de casi 15 diferentes países.

El 23 de enero, diputados del AfD se reunieron con unos 90 militantes en el centro ciudadano de la localidad para debatir sobre lo que ellos llaman "remigración", un término que resignifican usándolo para denominar la expulsión de millones de personas de Alemania.

Para Evmez, esto es triste e irresponsable. "Si de por sí ya tenemos problemas para encontrar suficiente personal. El nuestro tiene, en gran parte, un trasfondo migratorio. Si lo perdemos, todo el sistema se va a derrumbar. Eso no es bueno para el país", dice a DW.

Ayfer Evmez (dcha.), dirige el servicio asistencial Can Aktiv en Eitorf. Aquí, junto a sus colegas el día de la marcha contra la extrema derecha, ofreciendo pastel y té a los manifestantes. Imagen: Peter Hille/DW

"No es un fenómeno nuevo"

La entrevistada se alegra de ver a tantos manifestantes antifascistas enfrente de su oficina. Desde la ventana se pueden ver cadenas de luces de colores, banderas de todos los partidos, desde la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) hasta La Izquierda.

Un hombre de barba gris, que no quiere revelar su nombre, asegura que vive en una región dónde la derecha está muy presente. Cuenta a DW que ha venido a "enviar una señal muy clara contra el AfD".

Ya en los años 90 del siglo pasado, el hombre protestó en contra de los partidos de extrema derecha, que se estaban fortaleciendo. "Para mí, este no es fenómeno nuevo", sostiene. "Pero tengo la impresión de que ahora también la sociedad civil se ha dado cuenta de que tiene que salir a protestar", agrega.

Alexander Leistner, investigador de movimientos de protesta de la Universidad de Leipzig, confirma a DW que los elevados resultados del AfD en las encuestas han movilizado a muchas personas.

Por otro lado, las investigaciones de la plataforma Correctiv sobre los planes de deportación que tienen políticos del AfD y otros grupos extremistas de derecha han abierto los ojos a muchas personas. "Cruzaron una línea roja, y muchos se dieron cuenta de que es necesario decir que esto les parece peligroso", explica.

El alcalde de Eitorf, Rainer Viehof, sostiene un cartel que dice "Nunca más es ahora", durante la marcha contra la extrema derecha en Eitorf. (23.01.2024). Imagen: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Nuevas alianzas de la sociedad civil

Leistner observa que a las manifestaciones en las ciudades grandes les siguieron muchas protestas en ciudades más pequeñas y municipios. Participan muchas familias, muchas personas mayores, añade.

Si bien no duda que, a corto o largo plazo, las manifestaciones disminuirán, el experto en movimientos de protesta hace hincapié en que están naciendo nuevas alianzas de la sociedad civil, sobre todo en los estados federados en los que se van a celebrar elecciones regionales, como Turingia. "Omas gegen Rechts" (Abuelas contra de la derecha), es, por ejemplo, una alianza de mujeres mayores contra la extrema derecha.

La Policía calcula que unos 3.000 manifestantes han salido a las calles de Eitorf, pese a la lluvia y el frío. Entre ellos, el alcalde de Eitorf, Rainer Viehof, que no pertenece a ningún partido. "Como alcalde, me alegro de que Eitorf se ponga de pie y se pronuncie claramente en contra. Me alegro de que todas estas personas hayan venido a dar ejemplo contra el fascismo y contra el AfD", dijo a DW.

Cuando el diputado del Parlamento alemán Roger Beckamp, del AfD, sale del centro ciudadano con un altavoz, el ruido de los manifestantes impide que se escuche lo que dice.

De vuelta en el edificio, Beckamp presenta a su partido como la víctima de una campaña mediática "escenificada y distorsionada". El AfD planea expulsar a millones de personas, pero a nadie que tenga un pasaporte alemán, sostiene.

Para Ayfer Evmez, lo importante es que la multitud hizo escuchar su voz contra la extrema derecha. Luego de la manifestación, debe seguir controlando que todos las personas a cargo de su servicio asistencial reciban el cuidado que necesitan.

