Marcelo Álvarez: "En la ópera sí hay igualdad de género"

Deutsche Welle: Se encuentra usted en Nueva York interpretando en el Metropolitan el personaje de Luigi en IlTabarro, de Puccini. Después de tantos años cantando ¿qué siente al abordar un rol totalmente nuevo en su repertorio?

Marcelo Álvarez: Es una forma de seguir motivándome e ir buscando nuevos retos. Con los años uno va adquiriendo madurez, experiencia. Todo hubiera sido diferente de haber estudiado este papel hace cinco o seis años.

En cambio sí tiene mucha experiencia en el papel del pintor Mario Cavaradossi, coprotagonista de Tosca, de Puccini, que ha cantado esta temporada en laDeutsche Oper Berlin. ¿Ha cambiado con el tiempo su forma de abordar el personaje?

Lo he cantado más de 120 veces. En general, mi relación con Tosca ha cambiado, ahora tal vez está más enfocada hacia el artista. Antes, en el último acto, yo le creía a ella, a Tosca, las cosas que me decía… Con el tiempo, empecé a no creerle, y ahí cambia totalmente la voz, la expresión. Ahora canto de forma mucho más pasional la famosa aria "E lucevan le stelle”, la despedida de Mario de la vida. Antes la cantaba como un implorar, como un suspiro. Ahora ya no… sé realmente lo que va a pasar y acepto la muerte, y amo la vida.

Recientemente ha encarnado usted Cavaradossi en dos Toscas escenográficamente muy distintas: la de la Deutsche Oper, tradicional, y otra del Festival de Baden Baden, moderna y minimalista. ¿Con qué tipo escénico se identifica más?

Yo amo la vieja tradición, la escenografía clásica. A veces las nuevas producciones se olvidan de que aludimos a lugares históricos. Aun así, la producción de Baden Baden me gustó porque la concepción de Cavaradossi era diferente a la del Cavaradossi romántico de la Deutsche Oper. En Baden Baden, el personaje era mucho más machista, un hombre que solo piensa en el trabajo, muy egoísta, agresivo en comparación con otras producciones clásicas…Tanto, que le impone a Tosca que se calle, que no moleste más. Pero me gustó, porque la concepción era coherente con el personaje completo. Hoy día en las nuevas producciones tenemos que cantar con humo o solo con luces, en escenarios abiertos, a veces con trajes incómodos. Muchas de esas nuevas producciones están concebidas para la televisión o el cine. Si se viven en el propio teatro no parecen gran cosa, pero en video son mucho más vendibles que las viejas producciones.

También aborda esta temporada en Hamburgo el papel de don José en la ópera Carmen, de Bizet. ¿Cómo es su relación con don José en los tiempos del #MeToo y el #NiUnaMenos?

Bueno, él se deja llevar por la inmadurez, por la pasión, por un montón de cosas…

¿No interviene el patriarcado en Carmen?

No, yo creo que ahora todo se exagera a la enésima potencia… Ahora no se sabe si se puede abrazar a una colega o decirle algo, porque uno tiene miedo. O si viene una fan a saludarte, uno no sabe bien cómo reaccionar. Estamos en un momento de cambios muy rápidos.

Marcelo Álvarez durante una actuación en San Petersburgo.

¿En la ópera hay igualdad entre sexos? ¿Se paga lo mismo a los hombres y a las mujeres?

Sí. Antes tal vez no, pero ahora ya sí. No sucede en todos los trabajos, pero en la ópera sí hay igualdad. En el terreno cultural está habiendo muchos recortes y últimamente se nos pide cobrar menos, pero eso nos sucede tanto a hombres como a mujeres. No hay tantos teatros, los italianos han cerrado muchísimos. Y los jóvenes tienen que demostrar mucho más que antes para empezar y darse a conocer.

Usted hizo una apuesta por el mundo de la ópera y abandonó hace muchos años Argentina. ¿Cuánto de su país natal queda en Marcelo Álvarez?

Al vivir fuera de Argentina, cambia todo. Yo he vivido muchos años en Italia y los argentinos son hijos de los italianos. Pero, después de tanto tiempo fuera, no sé si podría vivir de forma permanente en mi país natal. Me siento europeo.

¿Sigue el acontecer de la política argentina?

Hay una crisis cada 10 años. Sucede lo mismo en Italia, igualito… (se ríe) Somos muy especiales.

En Italia hay precisamente un problema con los recortes en cultura…

Con el nuevo Gobierno pensé que iba a cambiar algo en ese terreno, pero ahora ya no atisbo esa perspectiva… Duele mucho. Se elevó el precio del combustible para destinar un porcentaje a la cultura, pero el dinero no llega nunca. Gente que trabajaba en los teatros se ve desempleada, los teatros no tienen dinero, cierran… es muy duro.

Y eso sucede en el país en el que nació la ópera…

Antes viajaba la gente a Italia para acudir a sus teatros, comer pasta, conocer la bella vita… Ahora van a Viena, Múnich, Berlín, París, Londres, en Nueva York…. Han robado la pasión y la historia italiana. Y eso es doloroso porque los teatros italianos tienen una gran tradición: el de Nápoles, el de Parma. Son teatros únicos.

¿Y el público? El italiano es muy cálido hacia los cantantes en comparación con austríacos o alemanes…

Eso ha cambiado mucho. El público alemán es muy fiel. Tal vez no demuestra tanta pasión en algunos momentos, pero está con el cantante todo el tiempo. A mí me gusta mucho cantar en Alemania.

¿Y se ve usted cantando en alemán?

Eso sería un sueño, me gustaría mucho…

(CP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |