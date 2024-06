Manuel Neuer en el foco de las críticas antes de la Eurocopa

Alrededor de 4.000 aficionados acudieron al entrenamiento público de la selección alemana de fútbol en Herzogenaurach. A pocos días del inicio de la Eurocopa 2024, los fanáticos pudieron comprobar de primera mano cómo se prepara el equipo del entrenador Julian Nagelsmann para el torneo europeo. Tras el entrenamiento, se deleitaron con selfis y autógrafos de sus jugadores favoritos de la selección.

Una de las instantáneas más buscadas fue la del portero Manuel Neuer, que desde hace años es uno de los jugadores más populares de la selección. Pero el guardameta de múltiples mundiales no es sólo el centro de atención de los aficionados. Debido a sus inseguridades en el partido contra Ucrania y al error en el amistoso contra Grecia, ha surgido la duda de si Neuer no tendría que ser sustituido en la portería porMarc-André ter Stegen, que también juega al máximo nivel desde hace años.

Al mismo nivel

"Manuel Neuer siempre ha destacado en los últimos años, especialmente en el Mundial de 2014”, afirma Martin, aficionado de la selección. "Sin embargo, eso fue hace unos años. Por eso, basándome en sus actuaciones actuales, pondría a Ter Stegen en la portería", agrega. Tobias, otro seguidor de la selección que viajó a Herzogenaurach con sus dos hijos, no sabe decidirse: "Creo que ambos porteros son igual de fuertes", aunque agrega que Neuer tiene más experiencia en la selección.

A diferencia de los aficionados, que no se ponen de acuerdo, el seleccionador nacional tiene claro en quién confía para el puesto de portero titular. Nagelsmann ya se decidió en marzo por Neuer y no da marcha atrás en su decisión. "No permitiré que surja ninguna discusión, aunque todo el mundo lo intente", declaró el técnico, defendiendo a su portero, después de la estrecha victoria de su equipo por 2-1 contra Grecia. Neuer fue criticado por permitir que un disparo de Christos Tzolis rebotara hacia delante. Giorgos Masouras aceptó agradecido el regalo del guardameta alemán y marcó el 1:0.

"Básicamente, tengo que sacar mejor el balón”, admitió Neuer de forma autocrítica después del partido, pero poco antes del inicio de la Eurocopa 2024, hizo un buen balance de los dos últimos partidos de prueba: "Creo que he rendido bien en los dos partidos. Y así llego a la fase de grupos". El campeón del mundo de 2014 también tuvo algunas actuaciones buenas contra Grecia y mostró buenas paradas.

Uli Stein: "Deberían haberlo dejado en casa"

En el último partido de la Bundesliga contra el Hoffenheim, en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y también en el partido de prueba contra Ucrania, el guardameta no ofreció una buena imagen.

El exportero nacional Uli Stein, de 69 años, criticó duramente a Neuer en su columna de la revista especializada Kicker. "Neuer ya no es el que era. Y no solo me remito a los partidos más recientes, sino hasta el Mundial de Qatar, e incluso Rusia 2018", escribió Stein. "Deberían haberlo dejado en casa con el corazón triste, pero siendo sinceros con él", recomendó.

Se perdió 103 partidos por lesiones

La larga carrera de Neuer como guardameta ha dejado huella en su físico. Ha tenido que luchar contra varias lesiones, algunas de ellas graves. Se rompió el metatarso en dos ocasiones (2017 y 2018). Una fractura de tibia y peroné, que sufrió mientras esquiaba tras el Mundial de Qatar 2022 también lo dejó fuera del campo durante mucho tiempo. Debido a las graves lesiones mencionadas, se perdió un total de 103 partidos con su club, el Bayern de Múnich, y con la selección alemana. Las discusiones sobre el portero estrella no son nuevas.

Con Ter Stegen, la selección alemana cuenta en sus filas con otro guardameta de talla mundial. A sus 32 años, el portero del Barcelona no ha dejado de ofrecer grandes actuaciones, e incluso fue elegido mejor jugador de la liga en la temporada 2022/2023 como portero. No obstante, las apariciones de Ter Stegen con la camiseta alemana no siempre fueron las mejores. Con el antiguo seleccionador Hansi Flick, Ter Stegen encajó varios goles. Sin embargo, defendió con éxito la portería en las victorias de marzo contra Francia y Holanda, que iniciaron el auge de la selección alemana.

"Estamos muy mimados en esa posición y podemos elegir”, opina el seleccionado Niclas Füllkrug, quien se muestra a favor de Neuer: "Pero Manu tiene un carisma excelente. Por supuesto, ahora se hace hincapié en los aspectos negativos, pero todos lo apoyamos". Sus compañeros hablan de manera similar cuando se les pregunta sobre el debate en torno al portero. Neuer estará en la portería en el primer partido contra Escocia, en parte porque Nagelsmann no dará marcha atrás en su decisión. Pero si el mundialista comete otro error al inicio de la Eurocopa, el seleccionador nacional probablemente reconsiderará su decisión.

(ct/ms)