Mantienen en prisión a 32 activistas prodemocracia juzgados en Hong Kong

Un juez de Hong Kong decidió este jueves (04.03.2021) mantener en la cárcel a 32 militantes prodemocracia acusados de subversión, tras cuatro días de audiencias.

"El tribunal considera que no hay razones suficientes para pensar que ustedes no seguirán cometiendo actos que pongan en peligro la seguridad nacional", dictaminó el magistrado Victor So.

Asimismo, a otros 15 acusados se les concedió libertad bajo fianza, pero siguen bajo custodia después de que fiscales del gobierno dijeran que apelarían la decisión.

La policía acusó a 47 de los disidentes más conocidos del territorio semiautónomo de "conspiración para cometer subversión", en el uso más amplio hasta ahora de la controversial ley de seguridad nacional que China impuso en Hong Kong el año pasado a través del Partido Comunista.

Los detenidos representan un abanico de la oposición en la isla, desde veteranos abogados prodemocracia hasta académicos, trabajadores sociales y jóvenes militantes.

Las audiencias de estos días demostraron los profundos cambios que la ley de seguridad nacional ha comenzado a crear en este centro financiero mundial.

afp/reuters/dpa //rr