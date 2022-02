Maniobra rusa en Bielorrusia: hechos y preguntas

La crisis entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania y la seguridad en Europa puede estar llegando a un punto crítico. Las fuerzas rusas y bielorrusas comienzan este jueves unas maniobras militares a gran escala, de diez días de duración, en Bielorrusia. El nombre se traduce como "Determinación de unión" y alude a la unidad de las dos antiguas repúblicas soviéticas, que acordaron una integración más estrecha, incluida la militar, en 2021. En Occidente se teme que la maniobra pueda servir de fachada para una invasión de la vecina Ucrania. Moscú y Minsk lo niegan.

Los mayores movimientos de tropas desde el final de la Guerra Fría

Las maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia no son infrecuentes. Normalmente, los ejercicios tienen lugar a principios de otoño y se anuncian con más de medio año de antelación. En este caso, sin embargo, el gobernante bielorruso Alexander Lukashenko solo insinuó a finales de 2021 que se produciría una maniobra. Hasta mediados de enero no se hizo un anuncio oficial con los detalles. No se sabe nada sobre la invitación habitual de observadores extranjeros.

Al mismo tiempo, se están realizando otras maniobras militares en toda Rusia. También participan tropas estratégicas con misiles nucleares. La escala de los movimientos de tropas es una de las mayores desde el final de la Guerra Fría. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, describió el objetivo de "Determinación de unión" como "la seguridad militar de ambos países y la lucha contra el terrorismo".

¿Hasta qué punto está justificada la preocupación por una invasión de Ucrania?

¿Podría esta maniobra conducir a una invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas? Este escenario se teme en las capitales occidentales y no se descarta en Kiev. Wolfgang Richter, experto militar de la Fundación Ciencia y Política (SWP), con sede en Berlín, cree que es bastante improbable. "En un momento de tensión, las maniobras militares dan señales políticas", dijo Richter en una entrevista con DW. "Podría tratarse de una amenaza". Una invasión sería "contraproducente" en vista de los actuales esfuerzos diplomáticos y estaría "asociada a muchos riesgos" para el ejército ruso, dijo Richter.

¿Qué tropas y armas están involucradas?

Según el ministerio de Defensa ruso, la maniobra tiene lugar en cinco zonas de entrenamiento militar, la mayoría de ellas en el oeste y suroeste de Bielorrusia, no lejos de la frontera con Polonia y Ucrania.

Se desconoce el número de soldados que participan en el ejercicio. Artyom Schreibman, del Centro Carnegie de Moscú, escribió en un análisis que "tal cantidad de personal militar ruso en suelo bielorruso no se había visto en todo el periodo postsoviético". El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estimó el número en unos 30.000 uniformados. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, dijo que el número de tropas no superaba el límite establecido en el llamado Documento de Viena de la OSCE de 2011. Agregó que, sin embargo, Rusia había informado a sus socios sobre la maniobra. Según el Documento de Viena, el límite que debe ser notificado es de 9.000 efectivos. El experto militar Richter explica que la discrepancia podría deberse a que en el Documento de Viena solo se cuentan las tropas del ejército.

Sistemas de defensa aérea S-400 de camino a Bielorrusia.

Se trasladaron a Bielorrusia tropas y tecnología punta desde Siberia y extremo oriente para participar en la maniobra. Se ha confirmado los desplazamientos de cazas del tipo Sukhoi SU-35, que se encuentran entre los mejores de la Fuerza Aérea rusa. También se incluyen aviones Sukhoi SU-25SM, que sirven de apoyo a las tropas de tierra.

En la defensa aérea, los sistemas más modernos también participan en el ejercicio. El sistema de defensa aérea S-400, con un alcance de hasta 400 kilómetros, apunta a aviones y misiles, mientras que el "Panzir-S" está destinado a distancias cortas y a objetivos más pequeños, como los drones. Además, según la OTAN, también se han llevado a Bielorrusia sistemas de misiles "Iskander-M". Rusia no lo ha confirmado oficialmente. El experto Wolfgang Richter habla de un "ejercicio a gran escala en el que se pueden entrenar todas las habilidades, desde la defensa hasta el contraataque".

¿Participarán tropas con armas nucleares?

No está claro si participarán tropas con armas nucleares en la maniobra. Según el ministerio de Defensa ruso, los bombarderos estratégicos de medio alcance rusos del tipo Tupolev Tu-22M3 estaban patrullando sobre Bielorrusia poco antes del comienzo del ejercicio. Wolfgang Richter no ve nada raro en estos vuelos de patrulla: "Estados Unidos también lo hace, son gestos políticos". Normalmente, estos vuelos se realizarían sin bombas nucleares, dice el experto.

¿Qué pasa con las tropas rusas después del ejercicio?

El Estado Mayor bielorruso dijo que el personal militar ruso abandonaría la república tras la maniobra. Así lo confirmó el portavoz de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov: "Las tropas volverán a sus bases". No se sabe si esto se aplica también al equipo de guerra que traen consigo. El gobernante bielorruso Lukashenko dijo anteriormente que a su república le gustaría recibir armas de última generación de Rusia, incluidos los sistemas de defensa aérea S-400.

