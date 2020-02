Manifiestan en Alemania oriental contra "los pactos con fascistas"

Varios miles de manifestantes salieron a la calle este sábado (15.02.2020) en Erfurt, la capital del estado federado de Turingia, para rechazar las alianzas con el partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD), luego de que el dirigente regional resultara electo gracias a los votos de esta agrupación, lo que causó un sismo político en Alemania.

Los manifestantes se reunieron bajo el lema "no a los pactos con fascistas, ¡nunca y en ninguna parte!". También se pudo leer en algunas pancartas "no queremos el IV Reich" y "no queremos el poder a cualquier precio".

La manifestación en esta ciudad ubicada en lo que fuera una vez parte de la comunista República Democrática de Alemania, fue organizada por oenegés, artistas, sindicalistas y responsables políticos unidos en la alianza #Unteilbar ("indivisible"), y apoyados por numerosos movimientos como Fridays for Future y Bund.

"Protesto porque la influencia de la AfD se vuelve muy molesta en las regiones del este", expresó una habitante de Erfurt a la agencia de noticias AFP. "Sigo siendo optimista, en caso contrario no manifestaría, pero se atravesaron límites", agregó.

La sorpresiva elección el 5 de febrero del liberal Thomas Kemmerich, gracias a los votos reunidos de la derecha conservadora y la derecha populista ya había provocado numerosas manifestaciones espontáneas en todo el país.

rrr (afp/epd)

