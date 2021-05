Manifestaciones contra Israel: ¿cuáles consignas son antisemitas?

En plena calle se desea en Alemania la muerte a judíos. Frente a sinagogas, exaltados manifestantes lanzan consignas antijudías y amenazas, y queman banderas israelíes. El odio desembozado, la fuerza de la ira que se desató a consecuencia de la escalada del conflicto en el Cercano Oriente turban a la esfera política y la opinión pública.

Gritos como "Mueran los judíos” y la quema de banderas israelíes, tienen un carácter antisemita claramente reconocible. Pero en las manifestaciones contra Israel se lanzan consignas y se muestran pancartas con contenidos en los que el antisemitismo a veces no se reconoce a primera vista.

Por eso, pedimos a dos expertos evaluar esas consignas: Daniel Poensgen, de la Federación Reporte Antisemitismo RIAS, y Tom Uhlig, del Centro de Formación Anne Frank. Ambos se guiaron por la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). Esta señala que "las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. La organización, fundada en 1998, promueve la educación, el recuerdo y la investigación sobre el Holocausto. Su definición apunta a velar por una comprensión mundial de lo que es el antisemitismo, como condición básica para combatirlo eficazmente.

El gobierno alemán adoptó en 2017 la definición de la IHRA y la complementó con esta frase: "Más allá de lo anterior, también el Estado de Israel, entendido como colectivo judío, puede ser objeto de tales ataques”.

Netiqueta: una invitación al diálogo

La definición de la IHRA no es jurídicamente vinculante, pero sirve de orientación. En Alemania se utiliza, por ejemplo, en la formación de la Policía. Si bien también hay críticas, en cuanto a que la definición tilda demasiado rápido las críticas al Estado de Israel de antisemitas, es la más determinante de las definiciones de antisemitismo a nivel mundial, y es respaldada por grandes organizaciones judías, como el Consejo Central de los Judíos.

¿Cuáles de las consignas que los manifestantes gritan o alzan en sus pancartas traspasan entonces una línea roja y están animadas por el antisemitismo, y cuáles constituyen una crítica legítima a la política del gobierno israelí? ¿Hay un contexto histórico?

Poensgen y Uhlig analizaron algunas de esas consignas por escrito. No siempre se puede clasificar cada una de ellas de claramente antisemita. Todos los dichos están documentados en fotos, videos y reportes de televisión de protestas realizadas en Berlín el 15 de mayo de 2021.

Una de las manifestaciones contra Israel realizadas el 15 de mayo en Berlín.

"Dejen de hacer lo que Hitler les hizo a ustedes"

Daniel Poensgen: "Es antisemita homologar la actuación de Israel con la Shoa y los crímenes de los alemanes en tiempos del nacionalsocialismo. Ese trastoque de víctima y victimario es parte de un antisemitismo que rechaza la culpa: se imagina libre de culpa al propio colectivo -nacional o religioso, por ejemplo- mientras se convierte a las víctimas en victimarios igualmente terribles, y de ese modo se legitiman los crímenes de los nazis. En Alemania están ampliamente difundidas algunas formas del trastoque antisemita de víctimas y victimarios, como lo evidenciaron también últimamente numerosas manifestaciones contra la política para enfrentar el coronavirus: allí, muchos participantes se presentaron como judíos perseguidos de hoy, al portar, por ejemplo las llamadas ‘estrellas judías' con la inscripción ‘No vacunado'”.

"Sionismo = Terrorismo"

Tom Uhlig: "El sionismo es un movimiento complejo y muy heterogéneo, centrado en el anhelo de una patria propia para judías y judíos. Aparte de motivos religiosos también está detrás la idea de estar a salvo de persecuciones. La equiparación de sionismo y terrorismo apunta a deslegitimar al Estado de Israel y por eso ha de ser evaluada como antisemita”.

"Israel, asesino de bebés"

Daniel Poensgen: "Si se actualizan estereotipos antisemitas y antijudaicos muy antiguos, y se los aplica a Israel, eso es antisemita. El lema 'Israel, asesino de bebés' es una variación de laconsigna 'Israel, asesino de niños', que, entretanto, la Policía prohíbe regularmente en el marco de las condiciones para realizar manifestaciones.

Calificar a Israel de 'asesino de niños' alude a leyendas antisemitas de asesinatos rituales, hasta ahora difundidas en diversos espectros políticos. Calificar a Israel de 'asesino de bebés' apunta igualmente a demonizar al Estado, para presentarlo como un actor ilegítimo”.

Daniel Poensgen, de la Federación Reporte Antisemitismo RIAS.

"Palestina libre. Igualdad de derechos"

Daniel Poensgen: "Es antisemita demandar la liberación de Palestina, si con eso se piensa en que deje de existir Israel y, con ello, en la negación del derecho a la autodeterminación de judías y judíos. Ese es el caso, por ejemplo, en la consigna "From the river to the see, palestine will be free": con el esbozo de las fronteras de Palestina, se evidencia que Israel ha de desaparecer. Pero ese no es automáticamente el caso en la demanda de ‘Palestina libre'. La demanda de igualdad de derechos no es antisemita. Demandas de ese tipo no son consideradas antisemitas por RIAS".

"¡El ejército de Mahoma regresará!"

Tom Uhlig: "Aquí se conjuga el nacionalismo con el antijudaísmo islámico. La consigna se remite a una masacre de judías y judíos en Khaybar, en el año 628. Aquí se expresa una amenaza antisemita de aniquilación".

Tom Uhlig, del Centro de Formación Anne Frank.

"Mi voz contra el colonialismo de asentamientos y la limpieza étnica"

Daniel Poensgen: "Es antisemita calificar a Israel de entidad colonialista o racista, por ejemplo. Esa calificación no corresponde a los hechos históricos y apunta principalmente a deslegitimar a Israel como Estado nacional, y, por ende, a desconocer a judías y judíos el derecho a la autodeterminación (nacional).”

"No seas racista. Ama a Palestina"

Tom Uhlig:"Pedir amar a una nación, porque de lo contrario se sería racista, denota una idea bastante retorcida de rasismo y sugiere, en el contexto de las manifestaciones, que la solidaridad con Israel tendría motivación racista. La relación causal que se construye en la frase es poco convincente, porque no solo hay racismo en Israel, sino también en Palestina, por no mencionar el antisemitismo”.

"Ama a Alemania, dejen de armar a Israel"

Tom Uhlig: "El antimilitarismo es una postura política necesaria, si no quizás incluso necesaria. Referido unilateralmente a Israel, implica, sin embargo, querer que el Estado judío quede indefenso. Mientras persistan los envíos de armas a Hamás, por ejemplo por parte de Irán, el suministro de armas a Israel es un asunto de supervivencia”.

El antisemitismo, como tal, no es un delito en Alemania, pero puede ser sancionado como una forma de incitación al odio. Este delito se configura cuando se exhorta al odio y la violencia contra un individuo o un grupo debido a su origen, o su pertenencia a una colectividad étnica o religiosa, y puede ser penado con entre tres meses y cinco años de cárcel.

(er/cp)