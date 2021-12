Manifestación en Bruselas contra el cierre de cines y teatros

Varios miles de personas desfilaron este domingo (26.12.2021) por el centro de Bruselas en protesta por el cierre obligado por las autoridades belgas de cines, teatros y salas de espectáculos por prudencia ante la emergencia de la variante ómicron del coronavirus. Con carteles como "The show must go on" (el espectáculo debe continuar) o "No culture, no future" (sin cultura no hay futuro), unas cinco mil personas se manifestaron por las calles de la capital belga, en un ambiente festivo, pese a la jornada gris y lluviosa. Acudieron al llamamiento de trabajadores y artistas para clamar contra las medidas pactadas el pasado miércoles por el Gobierno y las regiones.

Bélgica, que ya contaba con medidas como el teletrabajo parcialmente obligatorio y el cierre nocturno de bares y restaurantes, prohíbe desde este domingo el grueso de actividades culturales en interiores, con excepciones como museos o bibliotecas, en un contexto de alta incidencia (1.090 puntos), pero de descenso contante de los contagios (un 36% menos respecto a la semana anterior). La medida, sin embargo, no había sido ni siquiera propuesta por el consejo científico que asesora al gobierno.

Mientras tanto, decenas de salas han permanecido abiertas este domingo, desobedeciendo a las autoridades, para recibir a un público militante en apoyo del sector. "La policía puede meterme en la cárcel, no tengo nada que perder", declaraba por ejemplo al diario "DH Les Sports" el artista circense Alexandre Bouglione, que tiene una carpa de espectáculos instalada estas Navidades en una plaza del barrio bruselense de Ixelles.

La policía de esa comuna, no obstante, ha hecho saber que no tenía intención de controlar aperturas y cierres de establecimientos este domingo porque preveía concentrar sus efectivos en la protesta. (efe)