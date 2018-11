Manfred Weber, líder del conservador Partido Popular Europeo: "Hay que defender la identidad europea"

Según una reciente encuesta, la mayoría de los europeos piensa con nostalgia en el pasado: Manfred Weber representa exactamente esos sentimientos. En su discurso ante el pleno de los conservadores europeos, Weber destacó su origen campesino de una aldea de Baviera, y con su inglés imperfecto quiso dar la impresión de ser un hombre del pueblo: "La UE se ha convertido en un proyecto de la élite", criticó Weber.

El bávaro quiso transmitir una sensación de seguridad aprobando el cierre hermético de las fronteras exteriores de la UE, para "crear un hogar del que los ciudadanos europeos puedan sentirse orgullosos”. Weber abogó por defender la "identidad europea”, con una iglesia en cada pueblo. Al igual que criticó la continua desigualdad de las condiciones de vida en Europa: en su pueblo natal, las sillas de ruedas de las personas mayores son empujadas por mujeres de Europa del Este, que tienen que ganar su sustento lejos de su propio hogar.

Los aplausos al discurso de Weber fueron entusiastas. Pero aún está por verse en la campaña electoral europea si Weber gana la aprobación de las mayorías.

A la defensa de la "democracia liberal”

El exprimer ministro finlandés, Alexander Stubb, sucumbió ante Weber, a pesar de tener gran experiencia en administración, y presentarse como la contraparte más liberal del conservador bávaro. "Los valores europeos están siendo atacados, desde fuera y dentro de Europa", dijo Stubb en su discurso, y llamó a los delegados del PPE a defender la democracia liberal. Sin mencionarlo, se refería al húngaro Viktor Orban y a su partido Fidesz, de Hungría, "que en los últimos años han transformado a su país en una pequeña y corrupta dictadura en el corazón de Europa”.

Si Stubb hubiera ganado, los días de Orban en el EPP estarían contados. Manfred Weber, por su lado, mantiene una mano protectora sobre el partido radical de derecha Fidesz. "Uno debe estar siempre dispuesto al diálogo”, justificó el bávaro. Lo que no ha impedido que Orban desmonte la democracia en su país, paso a paso.

Weber considera el grupo de partidos conservadores de Europa como "una familia en la que se puede discutir, pero siempre unidos”, apuntó el mismo Viktor Orban. Pero el PPE está lejos de un consenso. "Quien no respeta el imperio de la Ley, quien no aprecia la libertad de los medios de comunicación y las ONG, no es un democristiano", recordó el polaco Donald Tusk, presidente del Consejo de Gobiernos de la UE, quien concluyó advirtiendo que "no podemos aceptar el argumento de que la protección de las fronteras y nuestra identidad deben socavar las reglas de la democracia liberal”.

Merkel y los próceres de la CDU Konrad Adenauer, presidente de la CDU desde 1950 hasta 1966 Cuando Konrad Adenauer fue elegido presidente de la CDU, ya era canciller. El antiguo alcalde de Colonia había ayudado significativamente a construir la CDU en Alemania. La concentración de la presidencia del partido y la cancillería en una sola persona la mantuvieron otros sucesores. Merkel siempre ha estado a favor de que una sola persona dirija la cancillería y el partido.

Merkel y los próceres de la CDU 1966: Ludwig Erhard, sucesor de Konrad Adenauer Durante 16 años, el primer presidente y cofundador de la CDU, Konrad Adenauer, dejó su propia huella en el partido. Cuando entregó la presidencia del partido a Ludwig Erhard el 23 de marzo de 1966, el "padre del milagro económico alemán" había sido canciller durante dos años y medio. Dadas las diversas intrigas de Adenauer contra su sucesor, la relación entre ambos era, digámoslo así, compleja.

Merkel y los próceres de la CDU Cancillería, presidencia de la CDU y gran coalición Después de que Erhard perdiera el respaldo en la CDU/CSU, Kurt-Georg Kiesinger se convirtió en canciller en 1966 y luego, en 1967, fue elegido presidente de la CDU. Fue el primero que consiguió ser líder del partido y gobernar una gran coalición con el SPD. Al final del experimento, la CDU/CSU pasó a formar parte de la oposición, tras las elecciones generales de 1969.

Merkel y los próceres de la CDU Rainer Barzel, de 1971 a 1977 Kiesinger fue presidente de la CDU hasta 1971. Rainer Barzel se convirtió entonces en el nuevo presidente del partido. En 1972 intentó, a través de una moción de censura contra el canciller Willy Brandt, convertirse en canciller. Sin embargo, a la CDU le faltaron dos votos para que pudiera llevarse a cabo el cambio.

Merkel y los próceres de la CDU 1973: el comienzo de una nueva era Barzel no se recuperó del todo del fracaso de la moción de censura contra Brandt: en 1973 renunció a la presidencia del partido. En la posterior convención del partido, un joven político de la CDU de Renania-Palatinado se presentó como sucesor: Helmut Kohl, quien se llamaba a sí mismo el "nieto de Adenauer".

Merkel y los próceres de la CDU Primer presidente de la CDU alemana, tras 1989 Helmut Kohl, elegido líder del partido en junio de 1973, dirigió el destino de los cristianodemócratas durante un cuarto de siglo. Especialmente desde su elección como canciller en 1982, lideró el partido con un estilo patriarcal. Conocido como el "canciller de la unificación", organizó, tras 1990, la integración de la CDU de la RDA y otros partidos democráticos.

Merkel y los próceres de la CDU La hora del sucesor: Schäuble Las elecciones generales en 1998 fueron una amarga derrota: no solo el final de la cancillería, sino también del patriarca del partido; Helmut Kohl. En noviembre, se presentó ante una reunión de la CDU con su designado sucesor,Wolfgang Schäuble y la futura secretaria general de la CDU, Angela Merkel.

Merkel y los próceres de la CDU Schäuble renunció a sus cargos Wolfgang Schäuble, considerado el hijo adoptivo político y el príncipe heredero de Kohl, finalmente se vio envuelto en el torbellino de la financiación ilegal de la CDU bajo Kohl. Schäuble dimitió de sus cargos como jefe de la fracción de la Unión y de presidente de la CDU. Angela Merkel era entonces secretaria general de la CDU.

Merkel y los próceres de la CDU Todo comenzó en Essen Schäuble se vio envuelto en el torbellino de la financiación ilegal de la CDU, lo que también contribuyó al ocaso de Kohl. Tras la retirada de Schäuble comenzó la lucha por el poder. La carrera por la presidencia, en la convención del partido en Essen en 2000, la ganó Angela Merkel, quien contó con el apoyo de las bases de la CDU y se convirtió en la primera mujer en liderar el partido.

Merkel y los próceres de la CDU Se acabó después de los resultados de Hesse Durante más de 18 años, Angela Merkel dejó su huella en la CDU. Ahora anunció, como consecuencia de las fuertes pérdidas del partido en las elecciones en el Estado de Hesse, que no se postulará para la presidencia de la CDU ni aspirará a convertirse de nuevo en canciller tras 2021. Autor: Sven Töniges



