Manchester United condena insultos racistas contra Paul Pogba

El Manchester United condenó "categóricamente” los insultos racistas lanzados contra Paul Pogba en las redes sociales luego de fallar un penal el lunes contra el Wolverhampton (1-1). "Todo el mundo en el Manchester United está asqueado por los insultos racistas proferidos contra Paul Pogba la noche anterior y los condenamos categóricamente”, declararon este martes (20.08.2019) los 'Red Devils' en un comunicado.

El campeón del mundo francés es el tercer jugador en Inglaterra en recibir insultos racistas la semana pasada en las redes sociales por fallar un penal, luego del joven atacante inglés del Chelsea Tammy Abraham y del marfileño Yakou Meite, que juega en la segunda división inglesa con el Reading.

"La gente que ha expresado estas opiniones no representa los valores de nuestro gran club y es alentador ver a la gran mayoría de nuestros aficionados condenar esto también en las redes sociales”, destacó el United.

Pogba recibió el lunes el apoyo de su compañero Marcus Rashford: "El Manchester United es una familia. Paul Pogba es una parte enorme de esta familia. Si ustedes le atacan, nos atacan a todos”, tuiteó. "Asqueroso. Las redes sociales tienen que hacer algo al respecto”, dijo de su lado el fichaje estelar de los de Old Trafford, el central Harry Maguire.

Una opinión compartida por la asociación Kick It Out, que lucha contra el racismo en el fútbol inglés: "El número de publicaciones de la misma índole desde el inicio de temporada demuestra hasta qué punto las declaraciones discriminatorias en la red están fuera de control”, lamentó este martes la organización. "Sin acción inmediata y la más fuerte posible, estos actos cobardes seguirán multiplicándose”, avisó.

Además, el seleccionador del equipo femenino de Inglaterra, Phil Neville, hizo un llamado al boicot de las redes sociales: "Me pregunto simplemente si, como futbolistas, no deberíamos abandonar las redes sociales. Twitter no hace nada, Instagram no hace nada, envían un correo diciendo que levarán a cabo una investigación, pero no pasa nada”, reaccionó. "Perdí toda confianza en los que dirigen las redes sociales, así que enviemos un mensaje fuerte: salgan de las redes sociales durante seis meses. Veamos el efecto en esas empresas”, añadió. (AFP)