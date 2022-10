Mahatma Gandhi en la cultura pop

Los tres monos sabios de Gandhi

Los tres monos de Gandhi, ("no escuches el mal, no veas el mal, no hables el mal"), regresan a un festival escolar en esta imagen. Los monos son una vieja máxima pictórica japonesa y se llaman Mizaru, Kikazaru e Iwazaru. Se dice que Gandhi, que no tenía muchas posesiones materiales, llevaba consigo en todo momento una estatua de los tres monos. En India, los monos son sinónimo de líder.