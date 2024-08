"Maduro ha contribuido a destruir la imagen de la izquierda"

María Corina Machado. Imagen: Matias Delacroix/AP/picture alliance

Venezuela: María Corina Machado rechaza idea de repetir las elecciones

La oposición venezolana está manejada por los Estados Unidos y se refugia en una mujer y en un hombre que tiene un pasado oscuro.

Guillermo Segundo Ríos Méndez, Venezuela

El señor Maduro no ganó las elecciones, hubo fraude y hasta la fecha el CNE no ha publicado las actas de votación y no han sido verificadas.

Alberto Oviedo, Venezuela

María Corina Machado siempre miente. Los que propusieron que se hagan nuevas elecciones fue la MUD no Maduro.

Mervin Bucoutt, Venezuela

La Constitución de Venezuela dice que tienen 30 días para que se muestren las actas de esas votaciones. Pero hay que considerar que el sistema electoral se jaqueó para alterar los resultados electorales.

Pablo González, México

Unas nuevas elecciones serán controladas por Maduro y solo beneficiarán al Gobierno ya que podrá corregir los errores que cometió y así poder "perfeccionar" el fraude.

Gustavo Mourraille, Argentina

Lula: "Venezuela vive un régimen muy desagradable, de sesgo autoritario"

Es desilusionante ver a un mandatario al que siempre he respetado por su gestión como presidente y su compromiso con la democracia y los DD. HH. que esté respaldando a Maduro. No entiendo por qué lo hace, Lula es una personalidad importante en nuestra región, alguien que ha defendido las vías institucionales. Maduro es deshonesto, y también ha contribuido a destruir la imagen de la izquierda en nuestros países.

Pablo Espejo, Alemania

Estos comentarios desatinados de Lula no me sorprenden en absoluto. En Venezuela hay un régimen criminal que dio un golpe de Estado al no reconocer la amplia victoria de la oposición. Maduro, sin entregar ningún acta, se proclamó.

Enrique Pacheco, Venezuela

Nuestra región, no puede estar en paz mientras este tipo de Gobierno sigan siendo respaldado. Lula no es dueño de sus decisiones, es preso de su alianza política y de sus intereses para la región. A lo largo de la historia ya hemos vivido desgarradoras tragedias humanas a expensas de eufemismos.

Pablo Bevilacqua, Argentina

¿Qué sentido tiene una nueva elección si no hay legitimidad ni está garantizado el derecho electoral?

Joseph Contreras Reyna, República Dominicana

México, Brasil y Colombia apoyan a Maduro. Nosotros ganamos y vamos a luchar hasta el final.

Ángel Eulises Sojo, Venezuela

Fabiola Yáñez y el expresidente de la Argentina, Alberto Fernández (archivo). Imagen: CHANDAN KHANNA/AFP

Argentina: Fabiola, Fernández y las políticas de género

El intendente del municipio de La Matanza, el mayor de la provincia de Buenos Aires, está procesado judicialmente por violar a una mujer, y su partido, Unión por la Patria, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo encubre y no le exige que renuncie. Esto deja en evidencia que para la política hay dos tipos de víctimas, a las que se debe defender y las que no vale la pena defender. ¿Entonces, de qué cambio cultural hablan los políticos?

Pablo B., Argentina

Lo único que le queda al peronismo es reagruparse y comenzar de nuevo con gente más honesta, más joven y con ganas de hacer y buscar el bien.

José M. Cruz, Argentina

Y ellos eran los defensores del feminismo y de los derechos humanos. Pero no solo el expresidente, sino todo su Gobierno que sabían lo que pasaba y fueron cómplices.

Jorge Aguiló, Argentina

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.