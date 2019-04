Madonna se presentará en el Festival de Eurovisión en Tel Aviv

Nuestros favoritos del Festival de Eurovisión 2018

Silke: Mikolas Josef (República Checa)

"Lie To Me" es una fina canción que mezcla el funk electrónico con el hip hop. El joven cantante de la República Checa es realmente bueno, y su música me recuerda un poco a la canción “Drop It Like It’s Hot”, de Snoop Dogg. Esta vez, la República Checa podría entrar en el top ten.