Macron: ¿soldados occidentales para Ucrania?

El presidente francés no descarta el despliegue de soldados occidentales en Ucrania. Esto ha desencadenado un gran debate entre los aliados, mientras que Alemania dice categóricamente que no.

A última hora de la tarde, Emmanuel Macron pronunció unas frases que pocas veces se han oído en boca de un político occidental sobre la guerra rusa contra Ucrania. Tras una cumbre de 25 gobiernos de Europa, Estados Unidos y Canadá convocada con poca antelación, el presidente francés utilizó la fórmula: "Haremos todo lo posible, durante el tiempo que sea necesario."

Anteriormente, en numerosas cumbres se había hablado de ayuda y apoyo a la defensa de Ucrania. ¿Pero "todo lo posible"? ¿Qué significa eso?, le preguntaron los periodistas a Emmanuel Macron. El presidente, que reclama cada vez más un papel protagónico de Franciaen el apoyo a Ucrania, respondió que no se descartaba nada, ni siquiera el despliegue de tropas terrestres, de soldados franceses. Sin embargo, Macron matizó inmediatamente que se trataba todavía de un debate teórico. No había "consenso" sobre tal cuestión entre los Estados reunidos en París, entre los que también se encontraban Alemania, Polonia, Reino Unido y los países bálticos. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, confirmó por la noche que la cuestión se había debatido. Algunos países, entre ellos el suyo, al menos no habían descartado la posibilidad, dijo.

Rechazo en Alemania

Sin embargo, el canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó a la mañana siguiente de la conferencia de París que había acuerdo para que no hubiera soldados europeos en Ucrania. Contradijo así a Macron y Fico en un acto en Friburgo, tras haber guardado silencio inicialmente ayer por la tarde.

Estaba claro que los comentarios del presidente francés desencadenarían un debate entre los aliados occidentales que hasta ahora solo se había producido a puerta cerrada en el mejor de los casos. Emmanuel Macron no dio detalles concretos. ¿Se refería a tropas de combate, soldados de apoyo logístico, entrenadores o personal operativo para los sistemas de armas suministrados por Occidente?

Macron critica indirectamente a Scholz

Del claro no del canciller alemán a la entrega de misiles de crucero se deduce que rechaza en cualquier caso el despliegue de soldados occidentales en Ucrania, como sugiere Macron. Sería un nuevo nivel de escalada, y no sólo a ojos del Gobierno alemán. En su rueda de prensa, el presidente francés no ahorró críticas a lo que considera una actitud vacilante de Alemania y otros Estados de la UE y la OTAN. "Muchos de los que hoy dicen '¡Nunca!' son los mismos que dijeron hace dos años: nunca tanques, nunca aviones, nunca misiles, nunca esto, nunca aquello", dijo Emmanuel Macron. Hace dos años, Rusiaatacó Ucrania a gran escala.

En entrevistas radiofónicas de esta mañana, políticos alemanes del partido gobernante Alianza90/Los Verdes y también de la oposición democristiana rechazaron las ideas de Macron sobre tropas terrestres. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reaccionó en Moscú de la manera esperada: en el caso de un despliegue de tropas occidentales, dijo Peskov, un conflicto directo entre la OTAN y Rusia ya no sería sólo una posibilidad, sino algo inevitable.

Más "soberanía" para Europa

La posible retirada de Estados Unidos como principal proveedor de armas de Ucrania se debatió ampliamente en la cumbre de París. "Esta guerra determina nuestro futuro", dijo Emmanuel Macron, independientemente del resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre. Se trata de Europa, que debe protegerse. "Estamos convencidos de que una derrota de Rusia es esencial para la seguridad y la estabilidad en Europa".

Francia podría aumentar su contribución

Una mirada a las cifras muestra que Francia todavía no es uno de los mayores proveedores de armas o municiones. Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Estados Unidos y Alemania están a la cabeza en cifras absolutas. En relación con el producto interior bruto, es decir, la producción económica de un país, los países bálticos y Dinamarca son los líderes. Por tanto, Emmanuel Macron aún tiene margen de acción si quiere tomar medidas concretas y no limitarse a debates teóricos sobre posibles despliegues de tropas.

(gg/ers)