Macron lanza paquete de medidas para frenar descontento social

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó este jueves (25.04.2019) su esperada batería de reformas, con las que espera calmar el malestar ciudadano que se ha expresado en cinco meses de protestas de los llamados "chalecos amarillos”. Entre los cambios que el mandatario puso sobre la mesa se encuentra un importante recorte de impuestos y la promesa de aumentar las pensiones más bajas.

La rebaja de impuestos sobre la renta, que tendrá un valor en torno a los 5.000 millones de euros, será compensada en parte con el fin de algunas exenciones fiscales a las empresas, aunque el mandatario también expresó la necesidad de "trabajar más”. Asimismo, adelantó que su intención es que las pensiones contributivas más bajas queden por encima de los 1.000 euros.

También enumeró otros objetivos para el resto del mandato, como una reforma constitucional que permita una descentralización "diferenciada", la reducción del número de parlamentarios y la introducción de un porcentaje de proporcionalidad en la Cámara Baja, así como la extensión del período de cotización de los trabajadores y la supresión de la Escuela Nacional de Administración, que es considerada el vivero de las elites del país, una de las medidas más polémicas de su comparecencia.

"He escuchado, he entendido”

"No quiero incrementos de impuestos y quiero una bajada para quienes trabajan reduciendo significativamente el impuesto sobre los ingresos”, declaró el mandatario, reaccionando a una de las principales exigencias de los "chalecos amarillos”, cuyas protestas comenzaron precisamente por un alza de los impuestos sobre los combustibles. Sin embargo, la supresión del Impuesto Sobre la Fortuna (ISF) no será tocada, pues a juicio de Macron no se trata de "un regalo para los ricos”, sino de un incentivo a la inversión.

Macron pasó casi 100 horas en los últimos meses encerrado en reuniones con alcaldes de pueblos de todo el país, respondiendo a las inquietudes de los franceses. "He escuchado, he entendido, he sentido en carne propia lo que viven", dijo, pero "las transformaciones que están en curso y las transformaciones que son esenciales para nuestro país no deben ser detenidas (...) porque responden profundamente a la aspiración de nuestros ciudadanos”, apuntó.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Caída libre de Macron Desde que fue elegido, en mayo de 2016, la popularidad de Emmanuel Macron no ha parado de caer, no solo por sus discutidas políticas financieras sino también por su actitud, que muchos consideran arrogante. Pero fue su propuesta de subir el impuesto a los combustibles, una medida ambientalista, la que desató los problemas. Un video que se volvió viral acusó a Macron de estar "cazando conductores".

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Protestas a nivel nacional El malestar, aireado primero en redes sociales, pasó a las calles: más de 290.000 personas protestaron, el 17 de noviembre de 2018, usando los fosforescentes chalecos amarillos que los conductores galos deben tener en sus vehículos por ley. Al menos una persona murió y más de 150 fueron detenidas. Coordinados a través de redes sociales, los "chalecos amarillos" carecen de estructura y liderazgos.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Choques y destrucción El Gobierno de Macron dijo que mantendría su curso, y las marchas continuaron. El 24 de noviembre, unas 100.000 personas protestaron en todo el país, de ellas, 8.000 en París, donde se desató la violencia. La Policía se enfrentó con manifestantes en los Campos Elíseos (foto) usando gases lacrimógenos y cañones de agua. Los daños a la propiedad fueron estimados en más de un millón de euros.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Concesiones ante la presión Los "chalecos amarillos" se convirtieron en un problema para Macron. Si bien al comienzo se negó a ceder, luego propuso ajustar la medida según el precio del petróleo. Los manifestantes no se mostraron satisfechos y volvieron a las calles el 1 de diciembre, desatando el caos. Macron convocó un comité de crisis y el 5 de diciembre, en medio de amenazas de más protestas, descartó el impuesto.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? París bloqueado Macron, sin embargo, se negó a restituir el impuesto a la riqueza y rechazó otros pedidos de los manifestantes, que exigen su renuncia. Es difícil clasificar a los "chalecos amarillos", toda vez que tienen apoyo de extremistas de derecha e izquierda. El 8 de diciembre hubo protestas a nivel nacional. Vehículos blindados tomaron las calles de París cuando buena parte de la ciudad quedó bloqueada.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Discurso a la nación El 10 de diciembre, Macron respondió con un discurso televisado desde el Palacio del Elíseo. Más de 21 millones de personas vieron el tono conciliatorio que adoptó el mandatario, quien aceptó su parte de la responsabilidad en la crisis. Introdujo nuevas medidas, incluyendo un alza del salario mínimo, pago de horas extraordinarias libres de impuestos y exenciones fiscales a los jubilados.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Descontento en el vecindario Mientras tanto, las protestas de los "chalecos amarillos" traspasaron las fronteras y llegaron a Bélgica, donde los manifestantes expresaron su malestar por los altos impuestos y los precios de los alimentos, así como los bajos salarios y pensiones. Agentes antidisturbios respondieron con cañones de agua, luego de que los manifestantes lanzaran piedras contra la oficina del primer ministro.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Calma de fin de año Las protestas siguieron hasta fines de diciembre en Francia, aunque la masividad disminuyó visiblemente. Eso no desalentó a los líderes oficiosos del movimiento, que usaron las redes sociales para llamar a continuar con las movilizaciones. En la víspera del Año Nuevo, varias celebraciones parisinas contaron con personas que, en ánimo festivo, se unieron a la fiesta con "chalecos amarillos".

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Prometen seguir en 2019 Cualquier esperanza de que el cambio de año calmaría las aguas se disiparon cuando, el 5 de enero, una nueva ronda de protestas congregó a unas 50.000 personas, más que las últimas de 2018, aunque menos que en los inicios del movimiento. En París, algunos manifestantes se enfrentaron con la Policía, incendiaron vehículos y atacaron edificios gubernamentales. Macron condenó la violencia.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? También puede haber protestas pacíficas Vistiendo chalecos amarillos, varios cientos de mujeres marcharon por París este 6 de enero, en un esfuerzo por restaurar la imagen pacífica de las protestas. En un momento de la manifestación, las mujeres se pusieron de rodillas para recordar con un minuto de silencio a las diez personas muertas y a aquellos que han resultado heridos desde que comenzó el movimiento. Autor: Cristina Burack



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |

DZC (AFP, EFE)