++ Macron: la Unión Europea hará compras conjuntas de gas ++

Todas las noticias en Hora Central de Europa (CET por sus siglas en inglés).

22:01 | La UE hará compras conjuntas de gas

La Comisión Europea, ejecutivo de la Unión Europea (UE), recibió este viernes el mandato de los 27 países del bloque para realizar compras conjuntas de gas, a fin de contener el alza de precios potenciada por la guerra en Ucrania, informó el presidente francés, Emmanuel Macron. "La compra conjunta, la capacidad de definir juntos los contratos a largo plazo, es la mejor herramienta para reducir el precio del gas, por lo cual hemos dado un mandato a la Comisión para que lo haga", dijo Macron, tras una cumbre de la UE en Bruselas.

21:21 |Canadá aumentará su producción de petróleo y gas para ayudar a Europa

Canadá comunicó a Estados Unidos y Europa que tiene capacidad para aumentar su producción diaria en 200.000 barriles de petróleo y 100.000 barriles equivalentes de petróleo en gas natural para sustituir parte de las compras europeas en Rusia.

El ministro de Recursos Naturales de Canadá, Jonathan Wilkinson, realizó el anunció durante una reunión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) celebrada en París, según señalaron este viernes medios de comunicación canadienses.

20:39 | Comandancia de la fuerza aérea ucraniana es alcanzada por misiles rusos

La comandancia de la fuerza aérea ucraniana en Vinnitsa (centro) fue alcanzada el viernes por una salva de misiles de crucero rusos, que causaron "daños importantes", informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania. "Los rusos dispararon seis misiles de crucero. Algunos fueron derribados por la defensa antiaérea. Los otros impactaron en varios edificios, causando importantes daños", anunció el mando de la aeronáutica militar en Telegram. "Las consecuencias de este ataque con misiles por parte de los invasores aún están siendo evaluadas", añadió la misma fuente. AFP

20:01 | Spotify interrumpe sus servicios en Rusia

La plataforma de música Spotify anunció hoy que interrumpirá la totalidad de sus servicios en Rusia debido a que las recientes leyes, que restringen la libertad de los medios de comunicación, podrían poner en peligro tanto a sus empleados como a sus oyentes.

En un comunicado de prensa, la empresa sueca, que además de música ofrece todo un abanico de podcasts con contenido político, apuntó que espera completar la suspensión de todos sus servicios para finales de abril. El anuncio de la suspensión total se produce después de que Spotify notificara del cierre de su oficina de Rusia a principios de mes y días más tarde anulara su servicio de pago, ofreciendo solo el gratuito. EFE

19:55 | AMLO: "México no es colonia de Rusia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que México no es "colonia de Rusia" ni tolera actividades ilegales de extranjeros, luego de que Estados Unidos advirtiera sobre una creciente presencia de personal de inteligencia ruso en este país. "México es un país libre, independiente, soberano. No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos", afirmó el mandatario izquierdista en su conferencia matutina, subrayando que su gobierno no permite que extranjeros realicen actividades fuera de la ley. EFE

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

19:13 | El papa consagra Rusia y Ucrania y condena la destrucción de la guerra

El papa Francisco consagró hoy Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en una ceremonia en el Vaticano, en la que pidió la paz y condenó la destrucción de la guerra. La liturgia por la paz se celebró al mismo tiempo en la Basílica de San Pedro del Vaticano y en Fátima (Portugal), donde Francisco envió al limosnero papal, el cardenal Konrad Krajewski, pero además el papa había pedido en una carta a todos los obispos y los fieles del mundo que se unieran al acto.

"En estos días siguen entrando en nuestras casas noticias e imágenes de muerte, mientras las bombas destruyen las casas de tantos de nuestros hermanos y hermanas ucranianos indefensos", dijo el pontífice en su homilía. EFE

El papa Francisco

18:57 | Más de medio centenar de países exigen protección para periodistas en Ucrania

Más de medio centenar de países se unieron hoy en Naciones Unidas para condenar las muertes de varios periodistas en Ucrania y exigir protección para los profesionales de los medios que están cubriendo la invasión rusa.

"La seguridad física inmediata de periodistas y trabajadores de los medios sobre el terreno, tanto ucranianos como internacionales, es nuestra preocupación fundamental en medio del creciente número de informaciones comprobadas sobre ataques contra ellos por parte de las fuerzas rusas y la incesante escalada de las hostilidades contra civiles", señalaron en una declaración. EFE

18:55 | Alemania recibe a los primeros 130 refugiados del puente aéreo con Moldavia

Alemania recibió este viernes a los primeros 130 refugiados ucranianos procedentes de Moldavia vía un puente aéreo humanitario y de acuerdo con el compromiso adquirido por la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, en su reciente visita a ese país. El grupo, integrado principalmente por mujeres y niños, llegó a Fráncfort en un vuelo de la aerolínea Lufthansa, donde fue recibido por Baerbock, de los Verdes, y la titular de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser. EFE

18:19 | Conjunto de países ponen en marcha grupo para buscar que Rusia rinda cuentas

Ucrania, con el apoyo de varios países de distintas regiones, anunció hoy una iniciativa para tratar de asegurar que Rusia rinda cuentas por la invasión de su país. Albania, Colombia, Dinamarca, las Islas Marshall y Países Bajos, junto al Gobierno ucraniano, pusieron en marcha un Grupo de Amigos de la Rendición de Cuentas, con el que buscan garantizar que haya justicia por los crímenes cometidos en el marco de la actual guerra. El grupo está abierto a otros países y este viernes algunos, entre ellos Estados Unidos, ya anunciaron su adhesión.

18:25 | Francia convoca al embajador ruso en protesta por caricaturas "inaceptables"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia convocó al embajador de Rusia en París debido a la publicación de caricaturas en su cuenta de Twitter consideradas "inaceptables" por la diplomacia francesa. "Nos estamos esforzando en mantener un canal de diálogo exigente con Rusia", pero este tipo de "comportamientos son totalmente inapropiados" declaró el ministerio francés en referencia a un dibujo replicado en redes por el diplomático ruso que muestra a los europeos de rodillas lamiendo el trasero del Tío Sam, el personaje que popularmente simboliza a Estados Unidos. EFE/Reuters

18:09 | Ucranianos se manifiestan en Suiza

Alrededor de un centenar de ciudadanos ucranianos y simpatizantes se manifestaron frente a la Misión de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra, con el fin de protestar por la invasión de su país. Los manifestantes portaban banderas ucranianas y pancartas en las que acusaban al presidente ruso, Vladímir Putin, de crímenes de guerra. EFE

17:42 | Suiza amplía las sanciones contra Rusia pero decide no censurar medios rusos

El Gobierno de Suiza anunció hoy la ampliación de las sanciones contra Rusia, que implican nuevas restricciones a la exportación de productos para la industria, pero se distanció de la decisión de la Unión Europea de prohibir la difusión de medios de prensa afines al Gobierno ruso, en concreto la agencia de noticias Sputnik y la cadena informativa de televisión Russia Today. AFP

16:33 | Ejército ruso dice que concentrará su ofensiva en la "liberación” del este de Ucrania

El alto mando del Ejército de Rusia, el coronel general Serguéi Rudskói, dio prácticamente por terminada la primera etapa de la denominada "operación militar especial" lanzada en Ucrania el 24 de febrero pasado. Explicó que el potencial combativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania "se ha reducido considerablemente", lo que permite, subrayó, "concentrar los esfuerzos en la consecución del objetivo principal: la liberación del Donbás". AFP/EFE

16:18 | Biden visita a soldados estadounidenses

El presidente estadounidense, Joe Biden, visitó hoy a los soldados estadounidenses desplegados cerca de la frontera polaca con Ucrania, a los que definió como "la mejor fuerza de combate de la historia del mundo”. Biden se sentó a almorzar pizza con algunos miembros de la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de EE.UU., desplazados a Polonia para reforzar el flanco oriental de la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. EFE

Biden visita a soldados estadounidenses en Jasionka, Polonia

16:15 | Negociaciones entre Rusia y Ucrania no avanzan en cuestiones principales

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania no avanzan en las cuestiones principales, lamentó el negociador principal de Moscú, Vladimir Medinski, subrayando que sí había un acercamiento en otros temas menos importantes. Medinski insistió en la firma de un "tratado" que tome en cuenta las exigencias de neutralidad, desmilitarización y "desnazificación" de Ucrania y reconozca la soberanía rusa en Crimea y la independencia de las dos "repúblicas" separatistas prorrusas del Donbás. AFP