Macron: Francia seguirá oponiéndose a un acuerdo UE-Mercosur

Francia seguirá oponiéndose al acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur porque, anunció Emmanuel Macron, "permite importar productos que no siguen las reglas europeas".

"Lo que es incomprensible, y que yo mismo no sé explicar, es que impongamos reglas para lo que producimos en Europa y dejemos importar productos que no respetan esas mismas reglas y que vienen de fuera de Europa", declaró Macron refiriéndose al Mercosur, durante una rueda de prensa tras la cumbre de líderes de la UE celebrada este 1° de febrero en Bruselas.

Macron insistió en que las normas que valen para la producción agrícola en la UE deben ser igualmente válidas para las importaciones desde terceras regiones como el Mercosur.

"Por esa misma razón, hoy, con el estado (actual) del texto de Mercosur, Francia se opone, seguirá oponiéndose a este acuerdo de libre comercio con la región Mercosur", aseveró, e insistió en que las reglas sanitarias y medioambientales deben ser las mismas para los europeos y para aquellos socios con los que se cierran pactos comerciales.

Recalcó que Francia mantendrá el rechazo al acuerdo con Mercosur porque es "una posición de coherencia, de claridad, de solidez". Preguntado por si Francia está aislada en el club comunitario en su rechazo al pacto con Mercosur, Macron constató que su país "solo" no decide sobre el convenio y que tampoco lo puede bloquear en solitario.

Macron a favor de acuerdos de nueva generación, como con Chile

No obstante, aseguró que, cada vez que París "ha levantado la voz y mostrado las incoherencias" del tratado de libre comercio, ha sido "seguido" por otros. "No estoy en contra de los acuerdos comerciales por definición. Simplemente estoy en contra del libre intercambio cuando es la ley de la jungla. No es mi visión de las cosas", subrayó.

Agregó que no se puede pedir a los productores europeos "aceptar a marchas forzadas respetar más reglas y, al mismo tiempo, seguir negociando acuerdos de libre comercio como hacíamos en los años noventa, que es exactamente el modelo de Mercosur". Afirmó que Francia está a favor de negociar acuerdos de nueva generación como se ha hecho con Nueva Zelanda o Chile, pero el de Mercosur "no es explicable".

Acuerdos de libre comercio como el de Mercosur es una de las críticas de los agricultores que se manifiestan en varios países de la Unión Europea las últimas semanas.

jov (efe, europe1)