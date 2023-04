Macron asegura que no ha cambiado de posición respecto a Taiwán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles (12.04.2023) que "no ha cambiado” su posición sobre Taiwán, y que sigue respaldando la necesidad de buscar una "solución pacífica” que evite "cualquier escalada” de las tensiones. Asimismo, sostuvo que ser "aliado" de Estados Unidos no supone ser su "vasallo", tras distanciarse de Washington sobre las tensiones Pekín-Taipéi.

El dirigente francés, de visita oficial en Países Bajos, explicó en una rueda de prensa en Ámsterdam que no va "a contribuir a la escalada verbal” sobre la situación china con Taiwán y advirtió que Francia "no respalda la provocación”. Agregó que París está "por el statuo quo" en este caso y apoya una "solución pacífica" en ese conflicto de Extremo Oriente.

"La postura francesa es la misma que la de Europa para Taiwán. Nuestra postura no ha cambiado, y es la búsqueda de una solución pacífica. Eso es lo que le dije al presidente (estadounidense Joe) Biden”, apuntó. "Ser un aliado no significa ser un vasallo. Ser aliado no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos", agregó, respecto a eventuales discrepancias con Estados Unidos.

"Decisión brillante”, dice China

El presidente francés ha recibido estos días numerosas críticas por su supuesto cambio de postura sobre Taiwán en una entrevista publicada el domingo en el diario Les Echos, tras su visita de Estado a China, en la que apostó por que Europa siga su propio "ritmo" en vez de seguir la posición de Washington frente a China y las relaciones con Taiwán.

"Lo peor sería pensar que los europeos debemos ser seguidores y adaptarnos al ritmo estadounidense y a una sobrerreacción china", dijo Macron en esa entrevista. Sus declaraciones fueron bien recibidas por los medios chinos afines al gobierno, que las calificaron de "decisión brillante". En Occidente causaron polémica por la distancia así expresada con respecto a Estados Unidos, principal aliado militar de Taiwán.

Además, con aviones y buques militares chinos acercándose a la isla en medio de unas maniobras que simulaban una invasión, las palabras de Macron fueron interpretadas como un cambio de postura respecto a Taiwán. China considera Taiwán como una provincia rebelde y parte de su territorio, que pretende recuperar incluso por la fuerza si es necesario.

DZC (EFE, AFP)