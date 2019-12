Macri dice adiós y pide que "no roben" a la Argentina

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, dijo adiós este sábado (07.12.2019) a sus seguidores, que llenaron la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, y los emplazó a "cuidar" el país para que no lo "roben" y a defenderlo si alguien quiere "intentar abusar" de él.

Macri habló ante miles de partidarios que lo despidieron con un mitin este sábado, a solo tres días de ceder el poder a su sucesor, el peronista Alberto Fernández, en un país que enfrenta una aguda crisis por la recesión, la pobreza, la inflación y la deuda.

"Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más", dijo el mandatario, que salió al balcón principal de la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, con su esposa, Juliana Awada, y el que fuera su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto.

Mauricio Macri perdió en balotaje el 27 de octubre frente a Alberto Fernández, quien asumirá el próximo martes junto a la futura vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria (2007-2015) y actualmente investigada en varias causas por supuesta corrupción.

"Somos muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado y defender la Argentina si alguno quiere intentar abusar", recalcó el presidente en alusión al futuro gobierno peronista. Sus simpatizantes lo despidieron con consignas, con banderas albicelestes y todo tipo de música festiva.

Promete oposición constructiva

Ante quienes votaron por él, Macri les dijo que su espacio político ofrecerá "una alternativa sana de poder que representa a millones de argentinos, subrayó que su movimiento "recién comienza" y se dirigió a Fernández con un mensaje.

"Le quiero decir al presidente electo que puede confiar que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva", aseguró.

Esa oposición defenderá "la democracia, la calidad institucional" y las "libertades" de los ciudadanos, así como una "justicia independiente", insistió.

Macri vuelve al llano con una inflación de más del 50% anual, según un el Banco Central (autoridad monetaria), tras recibir un legado inflacionario de 25% en 2015, cuando Cristina Fernández concluyó su mandato.

El último año y medio ha estado marcado por la grave crisis económica en la que está sumido el país, con alta inflación y devaluación del peso argentino. El Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina cifró en el 40,8 % la población pobre en el país.

