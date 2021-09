Maas ve "decepcionante" la actuación estadounidense con los submarinos

El comportamiento de Estados Unidos en el asunto de los submarinos que lo enfrenta a Francia fue "irritante y decepcionante", dijo este martes (21.09.2021) el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, justo antes de que hablara ante la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente estadounidense Joe Biden, con cuya administración mantiene estrechos vínculos.

"Puedo entender el enfado de nuestros amigos franceses", dijo Maas a periodistas. "Lo que se decidió, y la forma en que se decidió, fue irritante y decepcionante, y no solo para Francia", añadió el ministro. Los aliados de la UE ahora tendremos que repensar cómo alcanzar una soberanía más estratégica, dijo. "En última instancia, dependerá de nosotros en Europa", añadió.

Francia protestó la semana pasada cuando Australia canceló un contrato multimillonario para la adquisición de submarinos convencionales, alegando que deseaba actualizar las versiones nucleares de fabricación estadounidense al entrar en una nueva alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña.

"Lo que estamos viendo hace que las cosas sean mucho más complicadas y creo que va a seguir siendo así durante un tiempo", estimó Maas, quien como muchos europeos, no ocultó su alegría cuando Biden derrotó en las elecciones a Donald Trump, un unilateralista declarado que criticó abiertamente a la canciller alemana saliente, Angela Merkel, en temas como la inmigración.

Sin embargo, "nunca me hice la ilusión de que no tendríamos problemas con el nuevo presidente estadounidense", dijo Maas. "Tenemos que reflexionar en Europa sobre las formas de reforzar la soberanía europea. En última instancia, depende de nosotros hacerlo o no", comentó. (afp/dpa)