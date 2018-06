Música y fútbol: así nace un éxito

"¡El fútbol es nuestra vida, porque el Rey Fútbol gobierna el mundo!” Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overath y otras grandes figuras del fútbol alemán cantaron, o al menos murmuraron, la canción oficial de Alemania durante el Mundial de 1974.

También hubo algunos futbolistas alemanes que marcaron éxitos de ventas en los años 60 con sus canciones, como Beckenbauer con "Gute Freunde” (Buenos amigos), o Sepp Maier, con "Die bayerische Loreley” (La Loreley bávara). El legendario arquero Radi Radenkovic cantaba "Bin i Radi, bin i König” (Soy Radi, soy el rey), y Gerd Müller se acoplaba a un coro de niños con "Dann macht es Bumm” (Entonces hace ¡pum!).

Solo pocas excepciones

Pero esos antiguos éxitos no tienen mucho que ver con la realidad actual. Hoy, los jugadores alemanes no se muestran proclives a entretenernos desde un estudio de grabación. A no ser que Lukas Podolski se ponga a cantar rock en el dialecto de su ciudad, Colonia, o Jérome Boateng haga rap junto al brillante comediante británico Jack Whitehall.

Que canten los que pueden

A todo esto, las canciones sobre fútbol que más atraen al público siguen siendo aquellas compuestas por músicos profesionales. La receta es bastante simple: se toma una estrella del pop, o mejor, varias, un autor que componga una canción, y se las mezcla con un poco de atmósfera de estadio. Así nacieron éxitos como "Waka Waka”, cantado por Shakira y la banda multicultural africana Freshlyground para el Mundial de Sudáfrica, en 2010. O "We are one”, interpretado por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte con motivo del Mundial 2014, en Brasil. Detrás de esas canciones "oficiales” del Mundial está la FIFA. Pero cada país aporta su propio himno mundialista, y en la mayoría de los casos, este es promovido por los canales de televisión.

Melodía pegadiza, ritmo envolvente

Ver el video 02:29 Now live 02:29 minutos Compartir Lovely&Monty animan el Mundial Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/2zfSB Lovely&Monty animan el Mundial

En Alemania, el megaéxito de este Mundial Rusia 2018 ha sido difundido día y noche por la primera cadena alemana, ARD. Su título: "Zusammen” (Juntos), una obra producto de la cooperación entre los veteranos raperos "Die fantastischen Vier” y el cantante Clueso. La melodía pegadiza y el ritmo envolvente y alegre la convirtieron en la número uno de las canciones del Mundial.

El segundo canal alemán, ZDF, por su parte, cuenta con un verdadero experto en cuestiones músico-futbolísticas: se hace llamar "Dr. Pop” y es un maestro en adaptar canciones famosas y transformarlas en hits futbolísticos.

En la lista de Spotify pueden escuchar las canciones mundialistas de las últimas décadas. ¡Que las disfruten!

Lista de canciones mundialistas de Spotify

Autor: Silke Wünsch (CP/ERS)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |