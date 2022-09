Múnich, 1972: el grave error de los medios

Pero los medios también retransmiten el atentado contra el equipo olímpico israelí. Y se convierten en cómplices.











La directora de orquesta y la guerra

¿Es lícito hacer música en tiempos de guerra? ¿Se puede recibir aplausos en Bayreuth mientras caen bombas en el Donbás? Oksana Lyniv, directora de orquesta ucraniana, dividida entre el arte y la guerra.







Inspiración de la calle

El artista egipcio Mohamed Abla siempre está cerca de la gente de El Cairo. Documentó su revolución de 2011 y fundó un museo de caricaturas. Toda una declaración en un país en el que las libertades se recortan sistemáticamente.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 03.09.2022 – 08:30 UTC

SA 03.09.2022 – 16:30 UTC

DO 04.09.2022 – 00:30 UTC

DO 04.09.2022 – 09:30 UTC

DO 04.09.2022 – 15:30 UTC

DO 04.09.2022 – 20:30 UTC

LU 05.09.2022 – 03:30 UTC

LU 05.09.2022 – 12:30 UTC

JU 08.09.2022 – 14:30 UTC

VI 09.09.2022 – 04:30 UTC

VI 09.09.2022 – 11:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5