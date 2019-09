México y EE. UU. revisan acuerdo para frenar la migración irregular

El vicepresidente Mike Pence recibirá en la Casa Blanca a una comitiva encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en una reunión en la que también participará el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, según fuentes de ambos gobiernos.

"Hace 90 días, México acordó intensificar sus esfuerzos para detener la inmigración ilegal a Estados Unidos. Esperamos reunirnos (este martes) con funcionarios del Gobierno mexicano para hablar sobre sus esfuerzos recientes y discutir formas en que podemos continuar para hacer más segura la frontera. ¡Todavía hay más trabajo por hacer!", tuiteó Pence el lunes.

Esta es la segunda revisión del acuerdo alcanzado en junio entre los gobiernos de Trump y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reducir la migración irregular al norte, en su mayoría de familias de Centroamérica que huyen de la pobreza y la violencia.

"Todavía queda mucho por hacer"

A finales de julio, al cumplirse los primeros 45 días, Pompeo agradeció en Ciudad de México a Ebrard los "avances", pero también dijo que "todavía queda mucho por hacer". Antes de este segundo encuentro, Pence a elogiado también al Gobierno mexicano, fustigando en contrapartida a los demócratas en el Congreso estadounidense.

También Trump, que busca la reelección en 2020 y ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una bandera de su Gobierno y de sus campañas proselitistas, volvió a elogiar el lunes el "gran trabajo" de México.

Según cifras oficiales de Estados Unidos, elogiosamente divulgadas la víspera, 64.000 personas fueron detenidas o consideradas inadmisibles en la frontera sur en agosto, un 56% menos que las más de 144.000 de mayo, cuando se registró un pico en 13 años que llevó a Trump a amagar con gravar todas las importaciones mexicanas si AMLO no actuaba.

EE. UU. quiere a México como "tercer país seguro"

"El gobierno de México ha tomado medidas significativas y sin precedentes para ayudar a frenar el flujo de inmigración ilegal a nuestra frontera", dijo el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark Morgan, al destacar en rueda de prensa el despliegue de 15.000 tropas mexicanas en la frontera con Estados Unidos y de 10.000 en el límite con Guatemala. Sin embargo, agregó: "Necesitamos que México haga más".

Ver el video 01:57 Compartir Ebrard y Pence abordarán la crisis migratoria la próxima semana Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3PCYD Ebrard y Pence abordarán la crisis migratoria

Morgan dijo que Estados Unidos sigue "absolutamente" interesado en concretar un "acuerdo de tercer país seguro" con México, y también con otros países de la región, como el que dijo haber finalizado con Guatemala, aunque insistió en no usar ese "coloquialismo" para nombrarlos, sino llamarlos "acuerdos de cooperación": "Si alguien huye de su país porque siente que está siendo perseguido por una lista de razones legítimas, realmente le conviene solicitar asilo en el primer país que ingresa", sostuvo Morgan. "Ese es muestro plan".

Pero el gobierno de AMLO se ha opuesto tajantemente a un pacto así, por el cual Estados Unidos podría devolver a México a los solicitantes de asilo que no hubieran pedido refugio antes en territorio mexicano. "Reitero frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos", tuiteó Ebrard tras las declaraciones de Morgan.

México: ¿Sí, pero no?

El compromiso entre Washington y México alcanzado el 7 de junio incluye una declaración conjunta hecha pública ese mismo día, y un documento de carácer político, titulado "acuerdo suplementario", conocido una semana después. El texto adicional, publicado por el gobierno de AMLO el 14 de junio luego de que Trump se jactara de que existía un "acuerdo secreto", parece buscar que México se convierta en un tercer país seguro. Sin embargo, la cancillería mexicana negó que este documento fuera un "acuerdo bilateral vinculante".

En cumplimiento de los términos de la declaración conjunta, México no sólo desplegó efectivos de la Guardia Nacional en sus fronteras, sino que amplió su política de aceptar que los migrantes que piden asilo en Estados Unidos esperen en territorio mexicano mientras sus casos son procesados, conocida como Protocolo de Protección del Migrante (PPM).

Ebrard desestimó el viernes que la amenaza de aranceles -que hubiera sido un golpe para la economía mexicana, que envía un 80% de sus exportaciones a Estados Unidos-, siga en firme luego de una reducción de las detenciones del 56 %. Y adelantó que México insistirá en su enfoque de combatir la migración irregular con el fomento del desarrollo económico de Centroamérica. "Urgimos al Gobierno de Estados Unidos a respaldar la estrategia de México", dijo.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario ¿Esperar o irse? En centros de refugiados como éste, en Tijuana, México, decenas de miles de migrantes de Centroamérica se encuentran a la espera de un mejor futuro. Quieren ir a Estados Unidos. Algunos incluso lo han logrado, pero fueron deportados. Durante los últimos diez meses, han tenido otra opción: un regreso gratuito a su país de origen, una medida muy controversial por parte del gobierno estadounidense.

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario Regresar a pesar del miedo Denia Carranza quiere aceptar la oferta. La joven de 24 años huyó de Honduras con su hijo. Allí se suponía que tenía que vender drogas a sus colegas de trabajo. Cuando se negó, los pandilleros la amenazaron de muerte y decidió huir hacia Ciudad Juárez, México. Pero también allí el narco manda. "Tengo miedo de volver a Honduras", dice, "pero tengo aún más miedo de quedarme aquí".

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario Largas colas Para muchos migrantes, es posible regresar a casa en autobús. Más de 2.000 migrantes han aprovechado el programa “Retorno voluntario asistido” del gobierno de Estados Unidos. Un 75 por ciento de los repatriados regresaron a Honduras. El resto partió hacia El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario Cooperación con México El programa le está costando al gobierno de Estados Unidos más de 1,6 millones de dólares. Es implementado por una agencia de la ONU en México. Los migrantes que regresan son los que nunca han llegado a Estados Unidos, o los que son enviados de regreso a México. Las organizaciones humanitarias critican este programa. Es como elegir entre la peste y el cólera.

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario Una pesadilla para los migrantes "De una manera u otra, es un infierno para los migrantes", dice el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas. Se reportaron más de 100 crímenes violentos contra migrantes este año, según la organización "Human Rights First". También hubo 247 muertes de migrantes cerca de la frontera a mediados de agosto, dijo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario México como estación intermedia Bajo el Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), un grupo de migrantes ha sido enviado de regreso a ciudades fronterizas como Tijuana. Allí se encuentran a la espera de que la solicitud de asilo sea aceptada. México había aceptado el acuerdo con Estados Unidos para evitar los aranceles punitivos. Más de 30.000 personas han sido regresadas a México.

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario El peligro de no conseguir asilo Las ONG temen por los migrantes, en especial cuando son regresados a sus hogares. Si pierden una cita frente a un tribunal estadounidense para su solicitud de asilo, eso reduce significativamente sus posibilidades de obtenerlo. Dunia Ayala tiene una cita, pero quiere volver a Honduras: "En Estados Unidos nos trataron mal, nos llevaron a una habitación fría y nos quitaron todo", relata.

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario Firma de documentos falseados Muchos migrantes centroamericanos se sienten traicionados por el MPP. Como Bertha Funez. La hondureña de 30 años critica las prácticas estadounidenses: "Nos mintieron y nos obligaron a firmar documentos. Supuestamente he solicitado asilo en México. Pero eso es una mentira." De EE. UU. fue llevada a Tijuana y ahora quiere regresar a Honduras. "México no es seguro", dice.

Migrantes centroamericanos en EE. UU.: un regreso (in)voluntario Darle la espalda a un sueño Es difícil decir cuáles habrían sido las posibilidades de éxito para las solicitudes de asilo de los migrantes que regresan a sus hogares. Muchos son rechazados bajo la administración Trump. Según la OIM, todos los migrantes que estén dispuestos a regresar reciben asesoramiento en México. “Deben conocer sus opciones", dice Christopher Gascon de la OIM. Autor: Lisa Hänel (bt/cp)