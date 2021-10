México no otorgará licencias para nuevas explotaciones de litio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este jueves (07.10.2021) de que su Gobierno no entregará nuevas concesiones para explotar litio independientemente de que se apruebe o no su reforma para nacionalizar este mineral. "Adelanto, para que no se hagan ilusiones, que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio", dijo durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

"Tenemos facultades para hacerlo", agregó. Con la nueva composición de la Cámara de Diputados, Morena, el partido oficialista, no tiene mayoría calificada, esto es, el número suficiente de legisladores para cambiar la Constitución por sí solo. Por ello, deberá negociar la reforma con otras fuerzas políticas. López Obrador envió la semana pasada al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para priorizar el sector público eléctrico y determinar que el Estado se encargue de la explotación del litio, material utlizado en la fabricación de baterías eléctricas.

El presidente dijo que quiere que el litio "sea un mineral de manejo y uso exclusivo de la nación" y que "no se entreguen contratos ni concesiones" a empresas privadas. "Vamos a revisar si existen trabajos de exploración y explotación del litio. Se habla de empresas extranjeras que van a hacer compras y no se autoriza ninguna compra. Nos vamos a los tribunales", avisó. El Gobierno advirtió que las ocho concesiones de litio otorgadas por administraciones pasadas se conservarán si las compañías acreditan correctamente su explotación.

Se calcula que en el norteño estado de Sonora se encuentra uno de los yacimientos más importantes del mundo, controlado por la empresa británica Bacanora Lithium, que podría producir cerca de 17.000 toneladas anuales de carbono de litio. México recibió consejos del Gobierno de Bolivia para diseñar su política de explotación del litio. El presidente boliviano, Luis Arce, se reunió con López Obrador el 24 de marzo en el Palacio Nacional de Ciudad de México, donde, en una declaración conjunta, acordaron "promover proyectos de cooperación en sectores de interés como el litio".

El presidente mexicano también se refirió al video en el que aparece su hermano, Pío López Obrador, recibiendo dinero durante una campaña electoral. "Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia", dijo.

lgc (efe/afp)