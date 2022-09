México: gobiernos de MORENA tomados por el crimen organizado

Desde hace nueve meses, los municipios de Sayula de Alemán, Playa Vicente y San Juan Evangelista, gobernados por el partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ubicados al sur del estado de Veracruz y estratégicos para el Corredor Transístmico, uno de los principales proyectos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, están controlados por el grupo denominado "Los Chivos”. Tienen conductas de delincuencia organizada: amenazan, secuestran, desaparecen personas y matan a voluntad.

Así lo denunció de viva voz Lorena Sánchez Vargas, presidenta municipal de Sayula de Alemán, en una entrevista que me concedió en la Ciudad de México el 2 de agosto de 2022, horas antes de que presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el grupo encabezado por Erasmo Vázquez González y sus hijos Miguel Ángel y Juan Carlos Vázquez Bonilla.

Presuntos nexos con el cártel de Sinaloa

Mejor conocidos como "Los Chivos”, se dicen ser empresarios productores de cítricos, pero, desde al menos 2007, públicamente en medios locales se les ha señalado por haber estado relacionados con hechos criminales, propios de la delincuencia organizada.

Se les vincula con el grupo delictivo Gente Nueva, un brazo armado del Cartel de Sinaloa, organización criminal que disputa el control de Veracruz con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Asímismo, públicamente se les ha involucrado con homicidios incluso intrafamiliares. Tienen un grupo armado al cual llaman "autodefensa”, pero, según medios de comunicación regionales, en realidad son sicarios.

Con el poder económico y armado que tienen "Los Chivos” primero se promueven como mecenas de candidatos de MORENA y de otros partidos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), para luego apropiarse literalmente de los gobiernos municipales cuando los candidatos que apoyaron resultan electos.

Al menos tres municipios presuntamente sometidos

Con métodos violentos o usando la extorsión y corrupción, presuntamente han sometido al menos a tres de los presidentes municipales emanados de MORENA que resultaron electos el 6 junio de 2021: Lorena Sánchez Vargas, alcaldesa de Sayula de Alemán, Urbano Bautista Martínez, alcalde de Playa Vicente, y Justino Guillen Lagunes, presidente municipal de San Juan Evangelista.

Anabel Hernández.

De acuerdo a la presidenta municipal de Sayula de Alemán, "Los Chivos” imponen a las personas que deben ocupar los puestos clave, como Tesorero, Contralor y Director de Obras Públicas. Controlan el manejo de la cuenta de banco del ayuntamiento, disponen de los recursos públicos e imponen a las empresas que deben ser contratadas para hacer las principales obras públicas del municipio, las cuales a su vez están vinculadas con el grupo encabezado por Erasmo Vázquez González.

Zona codiciada

Los municipios Sayula de Alemán, Playa Vicente y San Juan Evangelista, que suman una población de más de 100 mil habitantes, son parte clave del "Corredor Transístmico”, que conectará vía terrestre al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Es una zona codiciada para el crimen de cuello blanco y narcotráfico por la millonaria inversión de dinero público y porque se convertirá en una importante ruta de mercancía legal, así como para actividades ilegales como tráfico de drogas y de tráfico humano.

"…Hay todos los elementos. Audios, fotos del tesorero, de todo el dinero, todo lo que nosotros pedimos lo controlan, hay muchas cosas”, afirmó la alcaldesa de Sayula de Alemán en la entrevista del 2 de agosto. "Tenía mucho miedo estando allá, tenía miedo de que entraran y me dieran unos tiros. Cuando yo no contestaba el teléfono, uno de los secuestradores pateaba mi puerta para que yo le contestara y del teléfono de ellos siempre me pasaba las llamadas. Ahí tenía miedo, muchísimo miedo y más por mi hijo”.

"Las mismas empresas que están operando en Sayula, del crimen organizado, están operando en San Juan y las mismas en Playa Vicente, son las mismas que está haciendo las obras que son propiedad de este mismo grupo criminal (Los Chivos). Es de ellos mismos y, si se hace una investigación minuciosa, ahí está el hecho”, afirmó.

Grupos criminales se disputan el control de la población

Antes de que "Los Chivos" se apoderaran del control de esos tres municipios del sur de Veracruz, la región estaba a manos del CJNG, quienes llegaron a la zona en 2017, tras el debilitamiento de grupos como el Cartel del Golfo y Los Zetas. La población vivía bajo el terror, víctimas de secuestros y extorsión.

Bajo el argumento de defender a la población del CJNG, Erasmo Vázquez González y sus hijos crearon un grupo armado y pasaron de ser supuestos salvadores a verdugos. Así ocurrió en Michoacán hace quince años con grupos como "La Familia Michoacana” y más recientemente "Los Viagras”. Crearon grupos armados supuestamente para defender a la población del cártel del Golfo y "Los Zetas". Terminaron expulsando a esos grupos para sustituirlos en sus actividades criminales. La ola de violencia ha continuado, pero su control pasa de mano en mano.

Amenazas de muerte

En ese contexto, Lorena Sánchez Vargas, licenciada en Derecho egresada de la Universidad Veracruzana, entró involuntariamente a la política. Se casó con Héctor Vázquez, militante del PRI. Su esposo fue electo regidor en 2018 y, tras dos intentos de atentado, fue asesinado con 17 disparos en 2020. Lorena Sánchez afirmó que el entonces alcalde de Sayula de Alemán, Fredy Ayala González, emanado de la y alianza entre el PAN y PRD, estaba involucrado con el CJNG y con el homicidio de su esposo.

En entrevista me afirmó que, en su momento, lo denunció a las autoridades en la carpeta de investigación 238/2020. Gracias a su denuncia, asegura, fue detenido Daniel Linares Rivera alias "el 27” o "El Dany”, quien era el mando del CJNG en la región.

En 2021, decidió buscar la candidatura de MORENA a la Presidencia Municipal de Sayula de Alemán para continuar el legado de su esposo. En la precampaña fue amenazada de muerte y se fue del municipio a Minatitlán, donde estuvo bajo la protección de la Guardia Nacional, asegura. Fue designada candidata de MORENA e hizo campaña custodiada por escoltas de la GN.

El "apoyo" de "Los Chivos"

Como candidata de Morena, conoció a "Los Chivos”, quienes le ofrecieron apoyo para, si ganaba la presidencia municipal, concretamente ayudarle a conformar a la policía municipal. Que ya lo habían hecho con el alcalde Andrés Valencia - emanado del PAN-, del municipio de San Juan Evangelista.

Ganó la elección del 6 de junio. Poco a poco, "Los Chivos” la fueron cercando. Le dijeron que había un plan para matarla y la empujaron a abandonar Sayula de Alemán e irse a esconder con su hijo de 2 años a Puebla, donde le dijeron que no se comunicara con nadie.

Ya electa, "Los Chivos” le dijeron que ellos le iban a armar una buena policía con militares. Cuando tomó posesión como alcalde, a fines del 2021, la familia Vázquez le impuso quién debía ser Tesorero, la responsable de la Contraloría y el Director de Obras Públicas.

En enero pasado, el Tesorero le indicó que tenían que ir al banco por la chequera y las claves de la cuenta del Ayuntamiento y, cuando salieron del banco, Miguel Ángel Vázquez Bonilla le llamó para ordenarle que le llevara las claves de la cuenta y la chequera.

Macabro video

Cuando llegaron al rancho donde operan, había cerca de 20 hombres armados. ‘Acabamos de levantar a uno', le dijo en tono amenazante uno de "los Chivos”, ‘ al que traiciona o al que no obedece, le hacemos esto'. Y Lorena afirma de viva voz que le enseñaron un video donde están desmembrando a una persona.

Le dijeron que, con el Gobierno de Andrés Valencia, en San Juan Evangelista, se entendieron muy bien, y que habían llevado la administración del municipio junto con él. Y afirmaron que también llevaban la administración del Gobierno de Urbano Bautista, en Playa San Vicente.

Figura representativa, pero sin control real

"Erasmo Vázquez maneja las arcas municipales a su antojo, pues la figura de Andrés Valencia Ríos, actual alcalde de este municipio, solo es representativa; el control de las obras, proyectos y seguridad son liderados por Vázquez González, quien disfraza a civiles originarios del estado de Oaxaca y Guerrero como policías, los cuales están encargados de vigilar los tramos carreteros para el paso de unidades cargadas con droga, ganado e indocumentados”, había publicado ya desde 2019 el medio de comunicación Noticiero Sureste.

"Los Chivos” le confesaron que ellos habían asesinado a Albino Lara, un joven político de San Juan Evangelista que había sido delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Públicamente, lo que se sabía de él era que había sido desaparecido por un grupo armado en 2020.

Diez "escoltas"

‘Ahí en Sayula vamos a controlar el municipio y te vamos a dar un salario de 22 mil pesos' le dijeron a la alcaldesa electa, y le dijeron que, de las ganancias de las obras públicas que ellos hacen en los municipios controlados, dan un porcentaje a los presidentes municipales. ‘Todos los gastos que quieran hacer en el municipio, tienes que pedir permiso' le advirtieron.

‘Vamos a matar a todos los que se opongan a nuestro proyecto político'. Y le impusieron una guardia de 10 escoltas. El objetivo no era protegerla sino controlarla. Unos se encargaban de su ‘seguridad' y otros estaban permanentemente con su hijo, por lo que se sentía secuestrada.

-¿Estas personas, le han confesado a usted que han asesinado personas?, le pregunté directamente en la entrevista realizada el 2 de agosto pasado.

-"Así es, me han confesado, me han dicho nombres, me han mostrado videos de personas cuando los están destrozando, haciendo pedazos…tabléandolas (golpeándolos con tablas)”, respondió la alcaldesa.

Intento de imponer a la Policía municipal

La quisieron obligar a firmar decenas de cheques en blanco de la cuenta del dinero público del municipio. Y cuando ella inauguraba una obra debía invitar a Erasmo Vázquez González y a sus hijos, y agradecerles la obra como si fueran ellos los que la hicieran.

También quisieron imponer a quienes debían conformar a la Policía municipal, pero ella se negó a firmar los nombramientos, porque no contaban con permiso de portación de armas, y advirtió de esta situación Gl gobierno de Veracruz.

Afirma que no hubo Policía municipal, sino que los responsables de la seguridad del municipio eran de la Guardia Nacional, que tenía una base en la cabecera municipal, y estaba presente la Policía estatal, pero su presencia no impidió que "Los Chivos” realizaran sus operaciones criminales y que la violencia en la zona continuara.

Miedo de la gente

-¿Qué pasa con el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía estatal? ¿Por qué no hacen nada para tratar de dar seguridad a estos tres municipios?- la cuestioné en la entrevista.

-Porque son delitos que se investigan, pero realmente la gente tiene miedo de hacer mención, si alguien hace una mención mal de ellos inmediatamente lo matan, no pueden hacer referencia de nada. Todos los trabajadores de Playa San Juan y Sayula en todos los videos tienen que hablar bien de él (Erasmo Vázquez González). Todos los apoyos que dan en Sayula son del presupuesto de nosotros (dinero público), pero ellos lo dan con sus nombres”.

Por miedo, durante meses la alcaldesa guardó silencio, no presentó ninguna denuncia porque teme por su vida y la de su hijo. Pero, finalmente, decidió denunciar a las autoridades.

Operadores estratégicos de MORENA

Además de los señalamientos múltiples y públicos de sus nexos con el crimen organizado, homicidios y desapariciones, "Los Chivos” son reconocidos en la región como importantes operadores políticos de MORENA. En el pasado, apoyaron candidaturas del PAN y PRD, como, por ejemplo, las de Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura de Veracruz

"El 6 de junio pasado, los empresarios citrícolas Erasmo Vázquez González y sus hijos Juan Carlos y Miguel Ángel Vázquez Bonilla se consolidaron como importantes operadores políticos en buena parte del sur de Veracruz. Rumbo a 2024 sin duda serán factores decisivos para inclinar la balanza para el candidato que busque la victoria”, señaló el medio blog.expediente.mx el 14 de junio de 2021.

Se afirma que sus dos hijos pretenden ser candidatos de MORENA a la diputación local y federal en las elecciones del 2024. Y Erasmo Vázquez presume que su yerno es presidente municipal en Tabasco y dice que es muy cercano al actual Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco.

Protagonistas constantes

Más allá de la denuncia hecha por la alcaldesa de Sayula de Alemán, hay una serie de hechos que prueban la influencia anormal de "Los Chivos” en los tres municipios señalados por Sánchez Vargas. Pude confirmar a través de noticias publicadas por distintos medios de comunicación y boletines de los propios Gobiernos, que Erasmo Vazquez González y su hijos han sido constantemente protagonistas de los eventos políticos y de inauguración de obras públicas, en las cuales el Gobierno les agradece a ellos como si fueran los artífices de esas obras y no el dinero público del Ayuntamiento.

En el video de la toma de protesta de Urbano Bautista, en Playa Vicente, Erasmo Vázquez fue un "invitado especial” a la altura del representante del gobernador y del diputado local.

"Agradezco la presencia y ausencia de amigos y amigas que hicieron posible que el proyecto de la Cuarta Transformación hoy se vea cristalizado en nuestro municipio, de manera especial a un gran ser humano y agricultor exitoso. A nuestro amigo ingeniero Erasmo Vázquez, muchísimas gracias por su apoyo, sin usted no hubiera sido posible que los pueblos hoy tengan la oportunidad de un mejor mañana, gracias” dijo el nuevo alcalde.

En el caso de San Juan Evangelista, Erasmo y sus hijos también estuvieron en la toma de protesta de Guillen Lagunes como "importantes personalidades”. El alcalde los reconoció "como promotores del desarrollo en San Juan y pilares de la lucha que se ha comenzado para mantener la paz y la tranquilidad”.

Eventos públicos e inauguraciones

En la dinámica de amenazas descrita por la alcaldesa, "Los Chivos” estuvieron presentes en varios de los eventos públicos e inauguración de obras como, por ejemplo, en mayo de 2022. El Ayuntamiento agradeció públicamente a los hermanos Miguel Angel y Juan Carlos Vázquez Bonilla el alumbrado público instalado en la comunidad de "Rancho Nuevo”.

Desde 2018, durante el Gobierno de Andrés Valencia en San Juan Evangelista, "Los Chivos” aparecen en prácticamente todos los eventos de inauguración de obras. Solo por citar un ejemplo, está la inauguración del mega domo de la escuela Benito Juárez, en la comunidad de Campo Nuevo, en octubre de 2018. "El trabajo en el Ayuntamiento de San Juan se realiza en equipo y, por lo tanto, le daba las gracias a Erasmo Vázquez González y a su hijo Juan Carlos Sánchez Bonilla, dos grandes personajes, que tuvieron que ver mucho para la realización de la obra”, publicó el medio local Tribuna Acayucan.

En 2021, Miguel Ángel Vázquez Bonilla cortó el listón de inauguración de una cancha de futbol en la comunidad de La Cerquilla, al mismo nivel que el alcalde Valencia. Ahora en San Juan Evangelista, en las obras inauguradas por Bautista Guillen, también están presentes "Los Chivos,” a quienes invariablemente agradece las obras. Un ejemplo es la inauguración de un espacio para actos públicos en el poblado de Benito Juárez en a fines de enero de 2022.

Lo mismo ocurre en el municipio de Playa Vicente. En la inauguración de las obras realizadas por el municipio, junto al alcalde Urbano Bautista, aparecen "Los Chivos. Como, por ejemplo, el inicio de los trabajos de construcción de una cancha deportiva en junio pasado, en la comunidad Nuevo Ixcatlán.

Narcoestado

Lo que Lorena Sánchez Vargas relató es un descarnado retrato del Estado fallido y del control criminal que organizaciones delictivas tienen en México, incluso en poblaciones gobernadas por MORENA. No solo ejercen el control territorial para la producción y trasiego de droga o tráfico de inmigrantes, sino que ahora incluso para aprovechar los recursos públicos gubernamentales.

Después de nuestra entrevista, ella denunció los hechos ante el periódico Excelsior e Imagen Noticias. Tras la denuncia pública, integrantes del Ayuntamiento la atacaron. Dijeron que los hechos denunciados no eran ciertos y quisieron destituirla poniendo en su lugar al Síndico.

Erasmo Vázquez negó las acusaciones, afirmó que sí la apoyó en la campaña, pero cuando ella asumió el poder se alejaron y ya no tuvieron más contacto. Lo cual es falso, según se prueba en las fotografías de varias inauguraciones de obras, en las que el Gobierno de Sayula fue obligado a invitarlos. Y afirmó que el 14 de agosto pasado presentó una denuncia contra la alcaldesa ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos.

El 22 de agosto, Lorena regresó a gobernar al municipio escoltada por integrantes de la Guardia Nacional. Removió a los funcionarios que le habían sido impuestos por "Los Chivos”. Se me informó que la Fiscalía está en fase de investigación, pero la situación de la alcaldesa es de alto riesgo, porque los presuntos responsables siguen libres. (ms)