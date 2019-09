México: elaboración de queso con energía termosolar

Objetivo del proyecto: animar a las empresas industriales de Brasil, India, México y Sudáfrica a que apuesten por el uso de la energía solar térmica. Esta tecnología ayuda a reducir costes y emisiones, pero los empresarios suelen carecer de información y experiencia.

Implementación del proyecto: se analizó el mercado termosolar y se realizaron estudios y talleres. Hubo una estrecha cooperación con las asociaciones de la industria para impartir más conocimientos sobre la energía solar térmica.

Organización ejecutora: Asociación Alemana de la Industria Solar (BSW, por sus siglas en alemán)

Socios del proyecto: Departamento de Energía de Sudáfrica; Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil; Secretaría de Energía (SENER) de México; Ministerio de Energía Nueva y Renovable de India.

Presupuesto: financiado con 2.845.921 euros (3.143.833 dólares estadounidenses) del Ministerio Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) en el marco de su Iniciativa Internacional para la Protección del Clima (IKI, por sus siglas en alemán).

Duración del proyecto: de octubre de 2016 a septiembre de 2019.

Los procesos industriales consumen grandes cantidades de energía y contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero las empresas pueden cambiar a energías renovables, especialmente si están ubicadas en regiones con un sector solar térmico floreciente.

En países como México, la energía solar térmica, que capta la energía del sol para producir calor, ya es competitiva en costes. Muchas empresas no la utilizan porque no tienen experiencia con ella, o porque no han considerado su potencial comercial.

La quesería mexicana Lácteos Mojica apostó por esta tecnología. La compañía produce ahora 40 toneladas de queso a la semana y lo hace empleando energía solar para calentar 8.000 litros de agua diarios, reduciendo así el gas que consume.

Un videorreportaje de Wolfgang Bernert

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |