México: derriban estatua de AMLO recién colocada en Atlacomulco

Una estatua del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue derribada el 1 de enero por personas desconocidas en el municipio de Atlacomulco, en el centro del país, dijo este domingo (02.01.2021) el exalcalde Roberto Téllez Monroy.

La estatua fue develada el 29 de diciembre pasado por Téllez Monroy, del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), antes de finalizar su Administración el 31 de diciembre. Días después, fue derribada durante las primeras horas del 1 de enero ya bajo el Gobierno de Marisol Arias, quien ganó la Alcaldía bajo las siglas de la alianza opositora conformada por los partidos PAN, PRI y PRD.

En imágenes difundidas en redes sociales, la escultura -diseñada en cantera rosa y de 1,8 metros de altura- aparece en el piso, frente a la base que la sostenía, pero sin cabeza ni piernas. También, se aprecia que la base, de concreto, se mantiene con la placa en la que estaba grabada "Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México 2018-2024".

Aunque López Obrador, quien asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018, ha rechazado monumentos o calles en su honor, no es la primera vez que simpatizantes de su movimiento develan una escultura suya. En agosto del 2021, un grupo de simpatizantes develó una estatua del mandatario y anunció que la escultura quedaría finalmente colocada en Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo en México y residencia de López Obrador, aunque las autoridades no han aprobado la idea.

A inicios de septiembre y ante un debate sobre estatuas, el mandatario mexicano aseguró que "ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades" y precisó que "en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente".

En México, miles de calles y monumentos son nombrados en honor a figuras históricas, aunque es poco común que haya homenajes de esta naturaleza para políticos en funciones o que recién terminaron su mandato.

ama (efe, afp, reuters, sin embargo)