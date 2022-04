México defiende posición en demanda contra fabricantes de armas EE.UU.

El gobierno de México está "optimista" ante la demanda impuesta contra un grupo de fabricantes de armas de Estados Unidos, pues tiene argumentos "robustos" para que el juez estadounidense no desestime el caso, dijo este martes (12.04.2022) el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara.

"Estamos muy optimistas de que nuestros argumentos legales son lo suficientemente válidos y robustos para que el juez los tome en consideración y esperemos nos permita continuar a la siguiente etapa en este procedimiento", indicó por videollamada Celorio Alcántara.

México presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston (Massachusetts, Estados Unidos) contra varias empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

Celorio Alcántara dio estas declaraciones el día en que el juez encargado del caso programó una audiencia oral para que ambas partes desahogaran sus argumentos.

"El gobierno de México está demandando a ocho empresas que manufacturan y distribuyen armas, por su negligencia que facilita el tráfico ilícito de armas a nuestro país y genera violencia armada", recordó.

El abogado explicó que en la audiencia de este 12 de abril no se fue al "fondo" del litigio, al tratarse de una etapa preliminar, pero ambas partes debían presentar sus argumentos -que ya dieron por escrito- para que el juez determine si se desestimaba o no el caso.

Celorio Alcántara dijo que nunca se había cuestionado la "responsabilidad" de las empresas. "Y eso es lo histórico, tratar de buscar nuevas fórmulas e identificar a quienes deben de rendir cuentas", agregó.

Indicó que por ahora no hay "instrucciones" de que se pueda buscar un acuerdo reparatorio que sustituya el proceso judicial: "Nos sentimos muy confiados en los argumentos legales y no creo que valga la pena considerar otra acción que no sea una resolución del juez".

Celorio Alcántara afirmó que cada año entran en México medio millón de armas en un "estimado conservador" y que, de estas, entre el 70 y el 90% provienen de Estados Unidos.

gs (efe, Diario de México, UnoMásUno)