México: AMLO explica saludo a madre del “Chapo” Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este lunes (30.03.2020) a un video divulgado por distintos medios de ese país, donde se lo ve saludando a María Consuelo Loera, la madre del narcotraficante Joaquín "Chapo” Guzmán, durante una visita a Sinaloa, hasta donde el mandatario llegó el domingo para supervisar la construcción de una carretera.

"Es una señora de 92 años y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo", dijo el mandatario durante su habitual conferencia matinal en el Palacio Nacional. López Obrador señaló que si bien pudo haber esquivado el encuentro con la mujer para evitar la crítica de "los conservadores", no lo hizo por respeto.

"Me dijeron que estaba allí, quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé", reveló AMLO, quien recordó que en su calidad de presidente tiene que saludar a mucha gente. "Si doy la mano a delincuentes de cuello blanco, ¡cómo no se la voy a dar a una señora!", expresó.

Una carta y un trámite

Y cuestionado por el hecho de saludar con la mano a una anciana en plena contingencia sanitaria de COVID-19, el presidente mexicano respondió: "¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal eso". En el video, también muy replicado en redes sociales, se ve al jefe de Estado diciendo "te saludo, no te bajes, no te bajes. Ya recibí tu carta, sí, sí, ya recibí tu carta". Loera solo le responde "ándele, pues".

López Obrador explicó que la carta es una que la madre del "Chapo” envió hace tiempo al mandatario pidiendo que interceda para poder viajar a Estados Unidos a ver a su hijo, condenado en ese país a cadena perpetua por narcotráfico. "No lo ha visto en cinco años y no quiere morir sin verlo y me pide que ayude en las gestiones para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Voy a hacer el trámite", relató el mandatario.

DZC (EFE, AFP)

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Fidel Ávila Gómez ( † 8 de enero de 2020) Fidel Ávila Gómez era periodista radiofónico y se convierte en el primer comunicador asesinado mexicano del 2020. Su cuerpo fue encontrado en el interior de su propio vehículo con heridas causadas por proyectiles de armas de fuego. Llevaba desaparecido desde noviembre de 2019.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Nevith Condes Jaramillo ( † 24 de agosto de 2019) El director de un portal informativo del Estado de México, Condes Jaramillo murió apuñalado en Tejupilco, con lo que ya son 13 los periodistas y comunicadores sociales asesinados en lo que va de año. Condés Jaramillo, de 42 años de edad, era director del portal de noticias Observatorio del Sur de Tejupilco, en el que reportaba sucesos cotidianos de la localidad y denuncias ciudadanas.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Jorge Celestino Ruiz ( † 2 de agosto de 2019) El reportero Jorge Celestino Ruiz, del diario El Gráfico de Xalapa, fue atacado a tiros en el municipio de Actopan, en la región centro del estado de Veracruz, confirmó el alcalde de la ciudad, Paulino Domínguez. "Se trató de un ataque con armas de fuego directo a él", dijo el alcalde en conversación telefónica.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Rogelio Barragán ( † 30 de julio de 2019) "El periodista Rogelio Barragán, director de Guerrero al Instante, fue asesinado, su cuerpo fue encontrado hace algunas horas, maniatado y con señas de tortura al interior de un vehículo abandonado en el estado de Morelos", informó la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Norma Sarabia ( † 11 de junio de 2019) Norma Sarabia fue asesinada a balazos a la entrada de su vivienda en Huimanguillo, estado de Tabasco. Mientras las autoridades investigaban el móvil del crimen, el director editorial del diario Tabasco Hoy, del que fue corresponsal durante 15 años, dijo a la agencia efe que Sarabia había manifestado varias veces temor por su seguridad. Periódicos como El Universal también informaron del caso.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Francisco Romero († 17 de mayo de 2019) Francisco Romero fue hallado muerto sobre la avenida 115, afuera del bar Gotta, en la colonia Ejidal en Playa del Carmen, Quintana Roo. Romero era administrador y director de la página de Facebook “Ocurrió Aquí”, además trabajaba para medios. Uno de sus últimos trabajos fue un reporte sobre una balacera en el bar Cervecería Chapultepec en donde falleció una persona y hubo 11 lesionados.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Telésforo Santiago Enríquez († 2 de mayo de 2019) Telésforo Santiago Enríquez, fundador y presentador de la radio comunitaria 98.7 F. M. "El Cafetal", dirigida a la comunidad indígena de San Agustín Loxicha, en Oaxaca, fue asesinado este 2 de mayo. El periodista recibió múltiples impactos de bala durante una emboscada. En sus programas de radio, el comunicador analizaba y críticaba a funcionarios tanto municipales como del gobierno de Oaxaca.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Omar Iván Camacho († 24 de marzo) El periodista deportivo Omar Iván Camacho fue asesinado, y su cuerpo encontrado bajo un puente en La Escalera, Salvador Alvarado, estado de Sinaloa. Su cuerpo presentaba signos de violencia y huellas de esposas. Iván Camacho fue el segundo periodista asesinado en solo 10 días.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Santiago Barroso († 15 de marzo) Santiago Barroso fue asesinado en la puerta de su casa San Luis Colorado, Sonora, la noche del 15 de marzo. Era anfitrión de “Buenos Días San Luis” de 107.1 FM Río Digital y director de Red 653. Fue columnista de Contraseña y profesor en la Universidad de San Luis Río Colorado. El fiscal señaló sus críticas al narcotráfico y personas en la frontera EE.UU.- México, como posible motivo del crimen.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Reynaldo López Salas († 16 de febrero) El periodista fue asesinado cuando el vehículo en el que viajaba junto con el exreportero de Televisa Sonora Carlos Cota, fue interceptado y baleado en el Boulevard Francisco Reynaldo Serna en Hermosillo, Sonora. Claudia Indira Contreras, de la Fiscalía de Justicia de Sonora, aseguró que el ataque contra López, el 16 de febrero, fue por "una confusión con un vehículo similar".

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Jesús Eugenio Ramos Rodríguez († 9 de febrero) Jesús Eugenio Ramos Rodríguez fue asesinado a balazos por un sicario en la mañana del 9 de febrero mientras desayunaba en un restaurante con un exalcalde y un exrector universitario. Ramos trabajaba desde hacía cerca de 20 años para la emisora Oye 99.9 FM, en el municipio Emiliano Zapata, del estado de Tabasco (sudeste del país).

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Rafael Murúa Manríquez († 20 de enero) Su cuerpo fue hallado con impactos de bala en una cuneta cerca de Mulegé, Baja California Sur. Desde 2017, según la ONG "Article 19", el reportero recibía "mensajes de un sujeto que le exigía eliminar una nota periodística sobre una persona sentenciada, así como publicar notas en contra de la Secretaría de Marina (Semar)". Murúa había sido incorporado al Mecanismo de Protección de Periodistas.

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Diego García Corona († 6 de diciembre) Este reportero del Semanario Morelos se convirtió en el 2° periodista en ser asesinado, al cumplirse 6 días de la nueva presidencia. García, de 35 años, fue asesinado en su auto en Ecatepec, estado de México. El vocero de la Presidencia condenó su muerte en Twitter y agregó que "trabajamos en plan de prevención, protección y acceso a la justicia que dé garantías a periodistas".

Periodistas asesinados en México entre diciembre de 2018 y enero de 2020 Jesús Alejandro Márquez Jiménez († 1° de diciembre) Justo el día en que AMLO asumió como presidente, fue asesinado el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, fundador del portal Orion Informativo que reportaba sobre casos de corrupción y malversaciones de fondos públicos. Autor: José Ospina-Valencia



