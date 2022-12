México: AMLO condena ataque al periodista Ciro Gómez Leyva

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este viernes (16.12.2022) el ataque a tiros contra el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, uno de los más reconocidos presentadores de noticias de radio y televisión del país, quien resultó ileso.

"Quiero enviar mi solidaridad, mi apoyo a Ciro Gómez Leyva (...) es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política", dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina.

El conductor de Grupo Fórmula, conocido también por sus críticas al Gobierno del presidente, es blanco frecuente de pullas del mandatario durante su habitual conferencia matinal. Apenas el 14 de diciembre, López Obrador afirmó con sarcasmo que escuchar a Gómez Leyva y a otros periodistas adversos a su gestión es "hasta dañino para la salud".

"Tenemos diferencias, son de dominio público, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida", sostuvo este viernes el mandatario, adelantando que ya hay "un avance" en las investigaciones sobre el hecho.

El ataque, ocurrido la noche del 15 de diciembre en Ciudad de México, fue denunciado por el mismo periodista. "A las 11H10 pm (05H10 GMT del viernes) a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme", informó el jueves Gómez Leyva desde su cuenta de Twitter.

"Me salvó el blindaje de mi camioneta", agregó, quien compartió imágenes de los impactos de bala en el parabrisas, en una de las ventanillas y en la carrocería de su vehículo. "Yo no había recibido ninguna amenaza. Hasta donde sé, no tengo ningún problema personal con nadie", aseguró la mañana de este viernes Gómez Leyva en su programa.

En el atentado participaron personas, aún no identificadas, abordo de la motocicleta y otro vehículo, y aún no se ha determinado el móvil, dijo en conferencia Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la capital mexicana, basado en el análisis de cámaras de seguridad.

El ataque contra Gómez Leyva ocurre durante uno de los años más letales para periodistas en México, con 13 de ellos asesinados en lo que va del 2022, según datos del Gobierno.

El país es considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Desde el año 2000, en México han sido asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo con un recuento de la entidad. Esos crímenes, en su mayoría, siguen impunes.

ama (afp, milenio)