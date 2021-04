México: adulta mayor denuncia en centro de vacunación estar secuestrada por su hija

Una mujer de 85 años solicitó ayuda durante la jornada de vacunación en la Ciudad de México para ser rescatada de sus familiares, a quienes acusó de mantenerla encerrada y atentar contra su integridad física.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la adulta mayor, identificada como Carolampia Díaz, fue resguardada luego de que solicitó ayuda al enfermero que la vacunó contra COVID-19 en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La mujer entró sola al centro de vacunación y pidió auxilio cuando sintió que sus presuntos victimarios estaban lejos. Posteriormente, el encargado en el Centro de Vacunación alertó a los oficiales de la SSC y presentó la evidencia que la mujer entregó.

Después de la denuncia detuvieron a las dos personas señaladas por Díaz.

"Les pido que me saquen de aquí por favor"

"Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor", decía el mensaje que entregó al enfermero antes de que le aplicara la vacuna.

El hecho se registró este domingo 4 de marzo en el centro de vacunación que está establecido en la escuela vocacional número 7 en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la SSC las dos personas señaladas de maltrato familiar son una mujer de 39 años de edad y un hombre de 59, quien al parecer es yerno de la víctima.

México registra 2.251.705 casos y 204.399 decesos por COVID-19. Hasta esta jornada se han administrado entre la población mexicana 9.287.403 millones dosis de la vacuna contra el COVID-19, 213.267 dosis en las últimas 24 horas.

FEW (Excelsior, SSC CDMX)