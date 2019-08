Médicos nicaragüenses protestan y piden cese de represión

En medio de un fuerte despliegue de seguridad, miembros de la Unidad Médica Nicaragüense realizaron una protesta este sábado (03.08.2019) en Managua para denunciar los atropellos que ha sufrido el gremio en el marco de la represión a las protestas antigubernamentales. La manifestación se realizó de forma pacífica y no se registraron incidentes.

Los médicos protestaron para exigir la reintegración de facultativos despedidos tras atender a heridos durante ataques armados del gobierno, y por el asedio que sufren quienes "han cumplido con su juramente hipocrático” y han atendido a todas las personas sin distingos políticos. Durante todo momento, fueron monitoreados por personal antimotines acompañados por perros y vehículos policiales.

"Estamos acá desde la mañana; hay un despliegue de unos 300 antimotines que han tratado de amedrentarnos, pero ven que los médicos no tenemos miedo", declaró a la prensa el dirigente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), José Luis Borge, quien explicó que la presión sobre los médicos continúa. El dirigente consideró que "si no se retoma la calle y no hay presión popular ellos (gobierno) van a hacer lo que quieren”.

Peor atención por falta de especialistas

Durante la protesta, realizada en el estacionamiento de un centro de oficinas privado debido a que desde septiembre de 2018 el gobierno prohíbe las protestas opositoras, los médicos gritaron los nombres de más de 20 personas que, según afirmaron, murieron porque la exministra de Salud y ahora asesora personal de Ortega, Sonia Castro, ordenó que no se les atendiera en los hospitales.

"¡Eran nicaragüenses, no eran enemigos!”, exclamaron los manifestantes, quienes también lanzaron consignas como "¡Basta ya de represión!”, "¡Dictadura no, democracia sí!”, o "¡No más torturas!”. Borge advirtió que la calidad de la atención médica ha disminuido desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018, porque el Ministerio de Salud no encuentra suficientes médicos de ideología sandinista para sustituir a los que ha destituido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusa al gobierno de Daniel Ortega de haber cometido crímenes "de lesa humanidad” en el marco de la crisis, que ha dejado al menos 326 muertos, de acuerdo con la CIDH, aunque organismos locales establecen el número en 594, y el Gobierno en 200.

DZC (EFE, AFP)

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Las calles que resisten" La exposición fotográfica "Miradas en resistencia" es una muestra interdisciplinaria de arte que surge durante las protestas y la resistencia en Nicaragua. Miles de nicaragüenses, sobre todo estudiantes, se sumaron a las protestas desde el 18 de abril. En la foto, un mortero, proyectil casero que usan los manifestantes para defenderse de la represión por parte de la Policía antidisturbios.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Represión UNI" Alvaro Cantillano captó el momento en que universitarios de la UNI se protegen ante un enfrentamiento con las fuerzas especiales paramilitares. Las zonas aledañas a las universidades fueron puntos de confrontación entre manifestantes y las fuerzas antidisturbios. Se dieron muchas muertes, en su mayoría estudiantes desarmados, víctimas del armamento empleado por el gobierno de Daniel Ortega.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Tala Chayo" Los "Árboles de la Vida", conocidos popularmente entre los nicaragüenses como los chayo palos, son construcciones metálicas que se encuentran por toda Managua, y que son un símbolo del gobierno Ortega-Murillo. Los manifestantes han derribado muchos de ellos, como muestra del rechazo a la represión que ejerce el gobierno en el país. La muestra puede verse en varias ciudades de Alemania.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Gritamos por Nicaragua" Después de las primeras muertes, los nicaragüenses se volcaron a las calles exigiendo justicia y la salida del presidente Ortega. Mich Sequeira muestra a manifestantes que piden por el cese de la represión y la reconstitución de la democracia. Esto generó una fuerte ola de violencia por parte del gobierno, el cual utiliza “fuerzas de choque” para impedir que la se gente siga con las protestas.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Universidad Nacional Autónoma" Las barricadas formadas con adoquines son un símbolo de resistencia física en las protestas. Estas han sido utilizadas por los mismos ciudadanos, en su mayoría estudiantes. Las barricadas sirven para proteger a los manifestantes cuando la Policía y las fuerzas paramilitares entran a los recintos estudiantiles a realizar los llamados "Operativos limpieza". Está es la entrada de la UNAN.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Cotidianeidad en una universidad de resistencia" Jóvenes universitarios almuerzan en uno de los recintos estudiantiles, como muestra Kenia Castaldo, artista nicaragüense. Las universidades se han convertido desde el pasado abril en puntos de resistencia en contra del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Gritamos por Nicaragua" (2) La Iniciativa Nicaragüense de Defensores de Derechos Humanos registró al menos 182 denuncias de agresiones, incluyendo detenciones arbitrarias, tratos crueles, torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de policías, paramilitares y funcionarios del régimen. Al gobierno de Ortega se lo acusa de criminalizar las protestas y realizar presecusiones.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "La Pedrada" Cientos de fallecidos, presos políticos y miles de nicaragüenses refugiados en Costa Rica: ese es el resultado de la violencia y la represión paramilitar ejecutadas por el gobierno. Muchos perdieron a sus familiares durante las protestas. Aquí, ciudadanos rinden homenaje a los caídos durante las manifestaciones.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Nicaragua Libre" Ese es el anhelo de muchos nicaragüenses desde el pasado 19 de Abril, cuando se iniciaron las protestas. Una Nicaragua libre, donde haya un cese a la represión, liberación de los presos políticos y justicia por los muertos en las protestas. En su último informe, la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó mas de 400 personas asesinadas, así como de 1.800 detenciones arbitrarias.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Masaya libre" Conocida como la "ciudad de las flores", está ubicada a 27 km de Managua. Masaya se mantuvo durante semanas consecutivas en paro total contra el régimen de Ortega. Las murallas de adoquines se encontraban por toda la ciudad y fueron la principal defensa de sus habitantes contra las fuerzas represoras. Muchos perdieron sus vidas al pie de estos puestos, luchando por una "Masaya libre de dictador".

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "El pueblo perdió el miedo" Y Ortega perdió al pueblo. Cientos de miles de nicaragüenses salen a las calles a protestar por la reconstitución de la democracia. En las protestas se puede ver a los manifestantes ondeando sus banderas azul y blanco. Muchos afirman que no dejarán de protestar hasta que salga el régimen Ortega-Murillo. Esta ha sido la crisis sociopolítica mas violenta en los últimos 40 años.

"Miradas en resistencia": la crisis de Nicaragua en fotos "Una nueva Nicaragua" El anhelo de muchos nicaragüenses: la salida de un régimen autoritario. La historia pareciera repetirse como hace 40 años, cuando los nicaragüenses lucharon contra una de las dictaduras más despiadadas, la de Somoza. La gran diferencia es que el actual presidente Ortega no se está enfrentando a guerrilleros armados, sino a ciudadanos, quienes cuentan con solo la bandera azul y blanco como defensa. Autor: Stephanie Bradford



