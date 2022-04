Más dinero para Centroamérica: ¿Pueden EE. UU. y México frenar la migración?

Washington ultima un paquete de 1.200 millones de dólares de inversión privada para el Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras. Y el presidente de México prepara su primera gira por la zona para presentar sus ayudas. ¿Servirá para frenar la migración? Lo analizamos en La Entrevista de DW con el académico Edgardo Buscaglia.

SA 30.04.2022 – 05:03 UTC

SA 30.04.2022 – 11.15 UTC

SA 30.04.2022 – 15.03 UTC

SA 30.04.2022 – 21.15 UTC

DO 01.05.2022 – 02:03 UTC

DO 01.05.2022 – 13:03 UTC

DO 01.05.2022 – 17:03 UTC

DO 01.05.2022 – 19:03 UTC

DO 01.05.2022 – 22:15 UTC

LU 02.05.2022 – 15:40 UTC



La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5