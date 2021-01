Luz verde a la vacuna de AstraZeneca en la UE en plena disputa con la empresa

Como estaba previsto, la Agencia Europa de los Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha dado su recomendación para el uso de la vacuna contra el nuevo coronavirus de la firma británico-sueca AstraZeneca. El último paso antes de que comience a distribuirse la vacuna en la Unión Europea (UE) era la autorización formal de la Comisión Europea en Bruselas, que también ha llegado en la tarde de este viernes (29.01.2021).

La desarrollada por AstraZeneca en cooperación con la Universidad de Oxford es así la tercera vacuna que se pone a disposición de los ciudadanos europeos, tras la de BioNTech/Pfizer y la de Moderna. La jefa de la EMA, la irlandesa Emer Cooke, dijo que la ciencia ha dado en solo un año un paso ejemplar al desarrollar las vacunas contra un nuevo virus. "Ninguna de las tres es perfecta, pero nos dan suficientes opciones para adoptar medidas contra muchos de los aspectos de la pandemia”, agregó Cooke.

La escasez de suministro provoca una disputa

En los días anteriores a esta aprobación ha tenido lugar una avivada disputa entre el fabricante y la Comisión Europea, que le compró 400 millones de dosis en nombre de los 27 Estados miembros. AstraZeneca había anunciado que en el primer trimestre de 2021 solo podría entregar 31 de los 80 millones de dosis de su vacuna que había acordado con Bruselas. La UE reaccionó con indignación y calificó las explicaciones de la dirección de AstraZeneca sobre esta escasez de suministros de "incorrectas e inverosímiles”. Las reuniones de crisis no llevaron a solución alguna. Ahora parece que AstraZeneca ha prometido aumentar los suministros.

La Agencia Europea para los Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) considera que la vacuna de AstraZeneca, que puede ser almacenada fácilmente y administrada en dos dosis con entre cuatro y doce semanas de diferencia, es segura y efectiva. La Comisión Permanente para la Vacunación de Alemania ha recomendado no administrarla a personas mayores de 65 años.

La jefa de la EMA ha recordado que la fabricación de vacunas es complicada y que la transferencia de tecnología no es sencilla. "Todos tenemos que tener en cuenta las informaciones sobre los retrasos logísticos”, dijo Emer Cooke. Las vacunas siguen siendo evaluadas tras su aprobación y, si es necesario, la agencia europea puede exigir mejoras.

Presuntamente efectiva contra las variantes

Todavía no está claro si la vacuna evita que quienes se vacunen infecten a otros o cuánto dura la inmunidad. Para eso hacen falta más estudios, ha advertido la EMA. Los expertos de la agencia parten de la base de que la vacuna de AstraZeneca también es efectiva contra las nuevas variantes o mutaciones del coronavirus. "No tenemos ningún motivo para pensar que no sea así”, dijo Bruno Sepodes, de la EMA.

El organismo ha señalado que una cuarta vacuna, de la empresa Johnson & Johnson, podría ser aprobada pronto.

La Comisión Europea sospecha que AstraZeneca, con sus dos fábricas en Reino Unido, da un trato preferencial al vecino británico, donde la vacuna fue autorizada antes que en la UE. Bruselas cree que eso sería injusto y contrario a lo acordado en los contratos. Los términos relativos a las cantidades a suministrar y los rangos de tiempo son "claros”, según ha dicho a la prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Pero la dirección de AstraZeneca lee los contratos de forma completamente distinta. Entretanto, el contrato se ha hecho público, si bien muchas de sus cláusulas clave aparecen cubiertas por gruesos tachones negros. Entre ellas, las fechas de suministro, las cantidades y los precios. La UE exige que las dificultades de producción en las fábricas situadas en Países Bajos y Bélgica sean suplidas por los centros de Reino Unidos.

Para asegurarse de ello, la UE ha puesto en marcha un mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas desde territorio comunitario. Bruselas quiere recoger información sobre cuántas vacunas son producidas y dónde, así como a dónde son exportadas, dijo el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. "Queremos asegurarnos de que las personas tengan acceso a las vacunas en toda la UE”, subrayó. Las exportaciones a los países balcánicos o a los vecinos del Este no requieren de aprobación alguna, como tampoco los donativos por razones humanitarias. La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, quitó peso a las críticas provenientes sobre todo de Reino Unido: "No estamos en una carrera con ningún país en particular. Estamos en una carrera contra el virus”.

El próximo domingo, la presidenta de la Comisión Europea se reunirá por videoconferencia con los jefes y jefas de las grandes farmacéuticas en una "cumbre de las vacunas”. En ella previsiblemente se discutirá la estrategia de vacunación más grande que Europa ha tenido que organizar hasta ahora. El director de AstraZeneca, Pascal Soriot, también está invitado.

(eal/ers)