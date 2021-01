Luxemburgo detecta primer caso de cepa británica de coronavirus

Luxemburgo detectó un primer caso de la nueva cepa de coronavirus procedente de Reino Unido al realizar la secuenciación de muestras recogidas entre el 19 y 29 de diciembre, informó el ministerio de Sanidad luxemburgués este sábado (02.01.2020).

La inspección sanitaria ha abierto una investigación para determinar el origen de este caso, que fue detectado por el Laboratorio Nacional de Salud al analizar las muestras.

Según los estudios presentados en el Reino Unido, dónde se detectó por primera vez la variante del virus a finales de 2020, esta nueva cepa sería más contagiosa que la cepa original, con una transmisibilidad un 70 % superior, indicó el ministerio luxemburgués en un comunicado.

No obstante, recordaron, aún no existen informes clínicos sobre la virulencia de las nuevas variantes y no se ha demostrado que provoquen formas más graves de la enfermedad.

Hasta ahora se ha detectado casos esporádicos causados por la nueva variante del COVID-19 en doce países europeos (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia) y en varios Estados más en el resto del mundo, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Suiza, Singapur y Turquía.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) considera que esta nueva cepa podría suponer una fuente adicional de presión para los sistemas sanitarios, dada su alta capacidad de contagio, y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a las autoridades nacionales que refuercen los controles. (efe)