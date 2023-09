Lula pide en la ONU voluntad política contra la desigualdad

El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, pidió este martes (19.09.2023) en la Asamblea General de la ONU "voluntad política" para reducir las desigualdades y "diálogo" para resolver el conflicto de Ucrania. "El hambre debe ser un tema central", declaró, citando que "735 millones de seres humanos van a dormir este noche sin saber si van a comer mañana", en un "mundo cada vez más desigual" y en el que "el destino que cada niño que nace este planeta parece trazado en el vientre su madre", por dónde nace y por "su clase social".

Lula da Silva alertó también contra los "aventureros de la ultraderecha", que promueven el racismo y el odio en un mundo con cada vez más desigualdades en el que la xenofobia, el racismo y el odio se expanden a través de las nuevas tecnologías. "En la desigualdad está en la raíz de estos fenómenos" y sirve de caldo de cultivo para los extremismos.

Lula dijo que el combate frente al cambio climático exige una actuación más firme de los países ricos, que "son los más que contaminan" y los que "no cumplen" sus compromisos. "Actuar contra el cambio climático también implica ayudar a los más pobres", sostuvo Lula, quien urgió a la ONU a asumir que los países más desarrollados y los más pobres "tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas", frente la crisis climática, y alertó de que estamos lejos de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El conflicto en Ucrania, dijo también, muestra "nuestra incapacidad colectiva para hacer aplicar los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas". Lula da Silva se reunirá el miércoles con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. "No subestimamos las dificultades para alcanzar la paz", dijo, pero "ninguna solución será duradera sin diálogo", advirtió. "Los conflictos armados son una afrenta a la racionalidad humana", dijo Lula desde la tribuna de la Asamblea General en un discurso muy político, que fue interrumpido varias veces por los aplausos.

Joe Biden, durante su intervención ante la Asamblea General. Imagen: Kevin Lamarque/REUTERS

Biden, también con la vista puesta en Ucrania

Después de Lula da Silva, fue el presidente estadounidense, Joe Biden, quien tomó la palabra. Él destacó que Estados Unidos no busca un conflicto con China: "buscamos gestionar responsablemente la competencia entre nuestros países para que no desemboque en un conflicto", dijo. Y se refirió también a Ucrania. Biden, advirtió al mundo que no intente "apaciguar" la "descarada agresión" de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin, que no vino a Nueva York, espera que el mundo "se canse y le permita brutalizar a Ucrania sin consecuencias", dijo Biden.

"Pero les pregunto esto: si abandonamos los principios básicos de la Carta de la ONU para apaciguar a un agresor, ¿puede cualquier estado miembro de este organismo sentirse seguro de que está protegido? Si permitimos que Ucrania sea dividida, ¿la independencia de cualquier ¿Nación segura?" dijo Biden. "Debemos hacer frente a esta agresión manifiesta hoy para disuadir a otros posibles agresores mañana".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ocupó así el centro del escenario de las Naciones Unidas antes de su discurso, previsto para esta primera sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante dos días más de cincuenta mandatarios, cuyas intervenciones pueden ser seguidas aquí en directo, irán pasando por ese estrado en el principal escenario diplomático del calendario político anual.

lgc (afp/efe/rtr/dpa)