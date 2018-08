Lukashenko nombra a Serguéi Rumas nuevo primer ministro bielorruso

Rumas, que ya había ejercido el cargo de viceprimer ministro y en los últimos cuatro años presidió el Banco de Desarrollo, sustituye en el cargo a Andréi Kobiakov, que encabezaba el Ejecutivo desde 2014. Lukashenko, en el poder desde 1994, también introdujo otros cambios en el gabinete de ministros al reemplazar a varios viceprimeros ministros y a los titulares de las carteras de Economía e Industria, entre otros.

El líder bielorruso justificó los cambios con el argumento de que en el Gobierno "no puede haber diferencias a la hora de marcar el rumbo de desarrollo del país". Esta semana acusó públicamente al Ejecutivo de incumplir sus órdenes y a los dirigentes regionales de empujar a los bielorrusos a emigrar al extranjero en busca de trabajo debido a los bajos salarios.

"Según la Constitución, el presidente en su programa electoral expone sus planes. Y la gente vota en consecuencia. No permitiré a nadie que engañe al pueblo. Lo importante en nuestra política es el pueblo. Y esto no es populismo. Siempre lo he dicho y lo diré", afirmó Lukashenko, que negó, además, que se plantee adelantar las elecciones presidenciales, que deberían celebrarse en la primera mitad de 2020.

Además, recordó que de una acertada política económica depende la independencia de Bielorrusia, en clara alusión a la vecina Rusia, de cuyos suministros energéticos y comercio depende en gran medida la economía nacional. Bielorrusia, la última economía planificada del continente, se encuentra sumida desde hace años en una crisis estructural, que se vio agudizada por una recesión que redujo a la mitad los salarios desde 2014 y destruyó decenas de miles de puestos de trabajo (efe, reuters).

