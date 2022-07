Lukashenko acusa a Ucrania de intento de ataque con misiles

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó este sábado (02.07.2022) a Ucrania de haber disparado misiles contra su país hace unos días y de haber intentado atacar instalaciones militares.

"Estamos siendo provocados. Debo informarles: hace tres días, tal vez un poco más, desde el territorio de Ucrania intentaron atacar instalaciones militares en el territorio de Bielorrusia", dijo el mandatario en un discurso la víspera del Día de la Independencia del país, según la agencia oficial BELTA.

"Pero, gracias a Dios, los sistemas de defensa aérea de Pantsir lograron interceptar todos los misiles que fueron lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania", afirmó. "¿Qué es esto? Les juro que ni un solo soldado bielorruso está luchando en el territorio de Ucrania", enfatizó.

Base de retaguardia a las fuerzas rusas

Desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero, Bielorrusia ha servido de base de retaguardia a las fuerzas rusas.

En los primeros días, las columnas rusas que trataron de avanzar hacia Kiev, la capital de Ucrania, partieron de Bielorrusia, pero toparon con una inesperada resistencia que las obligó a replegarse.

El Gobierno de Lukashenko enfrenta duras sanciones internacionales y es sumamente dependiente de Rusia en los planos militar y económico.

La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que su país entregará a Bielorrusia "en los próximos meses" misiles Iskander-M, capaces de cargar ojivas nucleares.

"Ni un solo paso sin el consentimiento de Lukashenko"

El presidente bielorruso también aseguró que no es el presidente ruso, Vladímir Putin, quien toma las decisiones en Minsk.

"Si alguien piensa que Bielorrusia está 'ocupada', Lukashenko 'no decide nada, ya no hay autoridades en Bielorrusia, Putin camina por Bielorrusia y decide todo', quiero decirle no se da ni un solo paso, especialmente hoy en día, sin el consentimiento del presidente Lukashenko", afirmó.

El presidente bielorruso, asimismo, aseguró que Minsk no busca ser arrastrada en el conflicto armado en Ucrania, pero que el país luchará si hubiera una "invasión" de Bielorrusia.

"Quiero decirles a aquellos que están preocupados si Lukashenko luchará allí o no: escuchen, lucharemos, lo repito una vez más, solo en un caso de que invadan nuestra tierra", señaló.

Según Lukashenko, Occidente buscaría implicar a Minsk en la campaña militar rusa para "acabar de un solo golpe con Rusia y Bielorrusia".

"Halcones" occidentales

Durante su discurso, el presidente bielorruso advirtió a los "halcones" occidentales de que ha dado la orden hace poco más de un mes a las unidades de las Fuerzas Armadas de su país de tener en la mira "los centros de decisión de sus capitales"

"Si os atrevéis a atacar en Gomel, en el sur, en la refinería de petróleo Mozyr, en el aeropuerto, el aeródromo en Luninets o Brest, la respuesta será instantánea. ¡Simplemente instantánea, en un segundo!", subrayó.

FEW (EFE, AFP)