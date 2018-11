Luis Fernando Cueto: "Me he dado cuenta de que existe un cansancio con el boom latinoamericano"

Luis Fernando Cueto nació en la ciudad costera de Chimbote, Perú. Es escritor, poeta y abogado, y en la actualidad es uno de los autores más leídos y respetados de su país. El viernes pasado (9.11.2017) presentó en la ciudad de Colonia, Alemania, su libro "El Hereje”.

Gracias a su novela "Ese camino existe”, que obtuvo uno de los premios literarios más importantes de su país, comenzó a ganar fama fuera de Perú y así pudo presentar su relato en Alemania a principios de año. Esta novela relata el horror del conflicto armado interno que asoló a Perú en la década del ochenta. Durante esos años, para poder pagar sus estudios, Cueto trabajó en el departamento de Policías de Investigaciones de Ayacucho, por lo que vivió desde adentro la violencia que se cobró miles de muertos y dejó heridas que cuestan cicatrizar en la sociedad peruana. En su rol de escritor sintió el compromiso de relatar aquellos hechos: "Es una manera de sacarse de encima una carga muy pesada. Fue muy difícil convertir todo esto en una obra que tenga las dimensiones estéticas que siempre busco.”

El escritor peruano volvió a visitar Alemania, país al que admira por su cultura y filosofía, esta vez para presentar su primer libro de cuentos, "El Hereje”, en donde relata con maestría los grandes temas por lo que se apasiona y sufre el ser humano: el amor, la religión, la política y la locura.

Cueto, quien actualmente se encuentra viviendo en Barcelona para realizar un máster de Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana, conversó con DW.

Deutsche Welle: "El Hereje” es su primer libro de cuentos. ¿Cómo fue el proceso de convertirse de novelista a cuentista?

Luis Fernando Cueto: He empezado al revés: todo empiezan haciendo cuentos y acaban haciendo novelas. Yo comencé haciendo novelas y creo que voy a terminar haciendo cuentos. Es muy dificil hacer cuentos. El novelistas es como un corredor que se prepara para una maratón y tiene mucho tiempo para perfilar y armar las historias. El cuento es como un corredor de 100 metros planos, es de una fugacidad… Lo logras, o no.

¿Cómo influyó en su literatura ser testigo de los años de violencia que sufrió su país ?

Llegó un momento en el que definí esta inclinación mía por la literatura, y la definí como una forma de vida. Sentí el compromiso de escribir lo que estaba pasando en mi país. Pero escribir en el momento sobre temas de violencia es muy difícil, el escritor necesita una distancia para transformar la realidad en una realidad ficcional, y eso me tomó mucho tiempo. Una cosa es ser testigo, y otra ser un artista que hace de una situación muy atroz, dolorosa y cruenta una obra de arte. Por eso hay que dejar que pase un tiempo y asimilar todo eso.

¿Qué significa poder presentar sus libros en Alemania?

Venir a Alemania fue descubrir la gran cantidad de gente y círculos que se mueven alrededor de la literatura de América Latina. Tuve muy buena recepción. Por su parte, el lector alemán es un lector muy interesado en los temas de Latinoamérica, y sobre todo del Perú, ávido de comprender ciertos factores del conflicto y también saber cómo está la literatura de nuestro país. Tengo una cercanía con el alemán desde muy joven. He leído casi todo lo que he podido de literatura y filosofía alemana y creo, como decía Ortega y Gasset, que hay aprender el idioma alemán. Espero que mis libros se traduzcan al alemán y a muchas lenguas.

¿Qué caminos abrió Mario Vargas Llosa a los escritores peruanos?

En el Perú hay muchos que se resisten a ver la gran trascendencia de Vargas Llosa a nivel mundial. Para mí es un referente inigualable. Es un malabarista del lenguaje y de las técnicas narrativas. No solamente los jóvenes peruanos sino los de todo el mundo tienen que leerlo con un lápiz y un bloc para ir extrayendo sus enseñanzas.

Se encuentra viviendo en Barcelona ¿Cómo piensa que repercutirá en su carrera literaria?

Me he dado cuenta de que existe aquí un cansancio con el boom latinoamericano, y con la literatura de la violencia. Desean otro tipo de literatura, en la que se vea reflejada quizás los problemas de la inmigración, o los de la juventud. Los jóvenes de Latinoamérica están marcando un punto y aparte con la tradición literaria que viene con el boom y quieren buscar su propio camino. En ese sentido, me siento joven, buscando nuevas manifestaciones.

¿Cuál será su próximo libro?

Estoy escribiendo una historia ambientada en Barcelona. El idioma en Barcelona es muy variopinto, es muy distinto del habla del resto de España, es un idioma hecho con el retazo de muchos otros, del alemán, japonés, el árabe. La sociedad es muy dinámica y está cambiando. Eso me llama la atención y es un buen alimento para hacer literatura.

Autor: Santiago Pfeifer (CP)

