Los verdaderos ganadores del plan de Trump para Oriente Medio

¿Podría ser que el verdadero ganador del "acuerdo del siglo" presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sean ni los israelíes ni los palestinos, sino los iraníes? ¿Al menos sus líderes políticos? Esta es la tesis del influyente periodista Abdel Bari Atwan, editor en jefe del medio digital "Rai al-Youm".

Atwan no solo es conocido por su afilada pluma y su extremadamente crítica actitud con la política israelí hacia Palestina. Cuando se acababan de anunciar los detalles clave del "plan de paz" del presidente Trump, él ya había escrito su columna sobre el tema.

A su juicio, los palestinos tienen la impresión de que ahora se enfrentan por igual a Israel y a los Estados Unidos. Una impresión compartida no solo por ellos, sino también por gran parte de los países árabes. Estos cerrarían filas con los palestinos y, a falta de un liderazgo fuerte, se acercarían al gobierno de Teherán.

"Trump perderá Medio Oriente"

En su artículo, Atwan aborda el acercamiento a Irán de pequeñas facciones de la Franja de Gaza. Por ejemplo, el grupo extremista palestino "Yihad Islámica" tiene estrechos vínculos con Teherán y, según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, está incluso financiado por el gobierno iraní.

Sobre la base de esta relación, Irán podría erigirse como el protector de los palestinos, forjándose una imagen que podría resultar atractiva, más allá de las fronteras del país, para todos los que prefieren, para resolver el conflicto de Oriente Medio, recurrir a la fuerza en lugar de a la diplomacia. "Trump definitivamente se ganará con este acuerdo a Israel, pero perderá al Medio Oriente y a la mayoría, si no a todo el mundo islámico", escribe Atwan.

Neumáticos ardiendo durante una protesta en Gaza contra el plan de paz de Trump para la región.

Pero desde luego no todos los analistas juzgan la situación como Atwan. Otros periódicos acogen con beneplácito el plan, como la cadena de noticias Al-Arabiya, dirigida por Arabia Saudí. También allí destacan la influencia iraní, aunque la venden de forma diferente.

"Irán es el mejor aliado de Israel", se afirma en un artículo de opinión en el sitio web de la cadena, alegando que Teherán había torpedeado previamente las negociaciones entre israelíes y palestinos. "A través de grupos palestinos influenciados por Teherán, los iraníes se han asegurado de que todos los esfuerzos de paz anteriores hayan terminado en un fracaso. Lo consiguieron destruyendo incansablemente la confianza en las negociaciones de paz. Para ello, pusieron bombas en vehículos, propagaron el caos a través de milicias afines o cuestionaron la legitimidad del presidente Yasser Arafat [fallecido en 2004]".

Ambos comentarios muestran el posible impacto que podría tener el plan de Trump. Si las cosas van mal, podría agravar el conflicto de Medio Oriente, convirtiendo incluso a los palestinos en otro eslabón en la cadena de la rivalidad entre saudíes e iraníes, que actualmente se dirime en las guerras de Siria, Yemen e Irak.

Rechazo en las regiones autónomas

En cualquier caso, los ánimos en los territorios autónomos palestinos, de acuerdo con los periódicos que allí se publican, están bastante acalorados. "En resumen, el plan de paz del presidente Trump para la región es exactamente lo que quiere la derecha israelí", publicó el periódico Al-Quds de Jerusalén (este). "No respeta ni los derechos de los palestinos, ni la situación legal internacional, ni las resoluciones de las Naciones Unidas".

El periódico Al Ayyam, que se publica en Ramallah, va más allá. El objetivo real del plan, considera, es acabar con las reivindicaciones palestinas. O, más concretamente, con la narrativa palestina. "Se trata de erradicar el derecho natural, político y jurídico de los palestinos en Palestina y reconocer, en su lugar, únicamente la narrativa judía –o sea, sionista–. Nosotros, como palestinos, no somos más que residentes en esta tierra".

Los propios líderes palestinos se opusieron al plan. El presidente Mahmoud Abbas ya el martes por la noche hizo una declaración. Dijo haber escuchado "muy prometedoras reacciones (internacionales) contra el plan de Trump" y, "basándose en ellas" confió en que "acabará en el basurero de la historia". El islamista Hamás describió el plan desde la Franja de Gaza como absurdo y anunció que lo combatiría "por todos los medios".

Abbas viajará a El Cairo para una reunión de la Liga Árabe y de allí a otros países árabes. Allí pedirá "apoyo y respaldo a la posición palestina para poder resistir la presión", dijo el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, a la AFP.

Reticencias en Riad y El Cairo

No está claro si recibirá ese apoyo en todos lados. Al fin y al cabo, no todos los países árabes están totalmente comprometidos con la causa palestina. En particular, el conflicto entre los Estados del Golfo, especialmente Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos frente a Irán, ha roto viejas alianzas políticas. El gobierno de Riad en particular, aunque no es el único, se ha acercado a Israel. Ambos países comparten la preocupación por un fortalecimiento de Irán. Consecuentemente, Riad se mostró reservado. La propuesta será examinada, se dijo desde allí. Al mismo tiempo, el rey saudí Mohamed bin Salmán llamó al presidente Abbas y le aseguró su apoyo en la lucha por los derechos de los palestinos.

Egipto también se mostró cauteloso. Se llevará a cabo un "examen ciudadoso y exhaustivo", se dijo en El Cairo. El gobierno sirio, sin embargo, tomó una posición clara. Tanto el gobernante Bashar al Asad como antes su padre, Hafiz al Asad, se presentaron siempre como baulartes contra Israel. Según Damasco, el plan presentado por Trump es "una receta para ponerse de rodillas ante las usurpadores fuerzas de ocupación".

(lgc/er)

