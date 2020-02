Los tribunales tailandeses disuelven al tercer partido del país

El partido opositor tailandés Anakot Mai ("Nuevo Futuro"), la tercera fuerza en el Parlamento con 81 de los 500 escaños y la más beligerante contra la élite promilitar, fue disuelto este viernes (21.02.2020) por el Tribunal Constitucional en una polémica sentencia relacionada con un préstamo. El tribunal decidió además inhabilitar durante diez años a los 16 miembros de la junta directiva de la formación, entre los que se encuentra el líder de la oposición y fundador del partido, Thanathorn Juangroongruangkit, de 41 años. Este se dirigió a la prensa negando haber hecho nada inapropiado.

"Se ordena la disolución del partido en virtud de la ley de partidos politicos de 2017", dice la sentencia del juez Panya Utchachon. El Constitucional tomó la decisión tras considerar ilegal un préstamo al partido por parte de su carismático fundador, que se ha distinguido por sus críticas contra el actual Gobierno, heredero de la anterior junta militar (2014-2019). Thanathorn ha defendido la legalidad del préstamo, valorado en 191 millones de bat (unos 6 millones de dólares o 5,60 millones de euros), que fueron usados para costear la campaña electoral en 2019 y que el partido está devolviendo con intereses.

Anakot Mai dio la gran sorpresa en las últimas elecciones con gran apoyo entre los jóvenes y un programa encaminado a reducir el poder de los militares, descentralizar el país y fomentar los derechos de minorías sexuales y étnicas. El popular líder político, miembro de una rica familia, realizó el préstamo en enero de 2019 a su partido, fundado en marzo de 2018 y reconocido por la Comisión Electoral siete meses más tarde. Thanathorn explicó en su día que el préstamo se debía a que no tenían tiempo para recaudar el dinero suficiente, ya que las elecciones se celebrarían en breve.

El primer ministro de Tailandia y antiguo jefe de la disuelta junta militar, Prayut Chan-ocha, ha insistido en que no ha emitido ninguna orden para disolver Anakot Mai y ha alegado que el asunto del préstamo es incumbencia de la Comisión Electoral y el Constitucional. "Me siento un poco perdido ahora, si Thanathorn decide continuar la lucha estaremos con él, no vamos a dejarle solo", dijo uno de sus seguidores a Reuters. Se espera que Thanathorn, que no estuvo en presente en el tribunal, se dirija a sus seguidores durante la tarde.

El caso es solo uno de los diversos procesos legales a los que se enfrentan Thanathorn y otros dirigentes del partido relacionados con sus críticas a la antigua junta militar -cuyos líderes lideran el Gobierno electo- o por ayudar a activistas antijunta en el pasado. El pasado noviembre, el Constitucional ya decidió la expulsión del carismático Thanathorn del Parlamento al considerarlo culpable de tener acciones en un medio de comunicación cuando era candidato, lo que es contrario a la ley, aunque él negó los cargos.

lgc (efe/reuters)

