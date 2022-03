Los Toten Hosen cumplen 40: así fueron sus años más salvajes

Düsseldorf, Calle Ratinger 10, a comienzos de los años 80. El bar "Ratinger Hof” es, desde hace años, un lugar de encuentro para artistas y músicos de la escena de Düsseldorf. De vez en cuando, artistas alemanes como Joseph Beuys y Sigmar Polke pasan por allí. En el sótano ensayan bandas punk, y arriba se realizan debates y conciertos, y se estrenan obras de teatro independiente.

Los visitantes "normales” de la ciudad o los turistas se sienten atraídos por las luces de neón del bar de artistas, donde el ambiente es directo y áspero. Como sus grupos musicales, que tocan sobre escenarios improvisados con mesas de billar. La dueña del bar en esa época, Carmen Knoebel, recuerda: "Nos parecía genial la frescura de las bandas que subían al escenario sin dominar realmente sus instrumentos”, cuenta en la página web de Die Toten Hosen. Y dice que también los textos les parecían buenos: "Creo que, en el punk alemán, los textos eran mucho más importantes que la música”, añade.

El punk se había extendido de Inglaterra a Alemania a fines de la década de 1970, incluso hasta Alemania del Este.

Entre las bandas que tocaban en el Ratinger Hof estaba "Zentralkomitee”, que se abreviaba "ZK”. El joven Campino, cuyo nombre era Andreas Frege, era quien aglutinaba a los músicos a su alrededor y llevaba al público a hacer pogos. Desde el principio, Campino fue el líder indiscutido. ZK actuó una vez, rememora Carmen Knoebel, en un festival infantil con trajes de payaso y dejó subir a los niños al escenario. La banda les permitió tocar algunos instrumentos y hasta tirarles dulces a los músicos.

En el libro "Die Toten Hosen.Al principio era el ruido" Campino recuerda la época de ZK: "Cada segundo concierto era una mierda total. Cuando acababa el concierto, tres personas aplaudían, uno nos gritaba ‘idiotas', y punto". A pesar de eso, el trío punk lanzó un single y un LP.

"Die Roten Rosen", 1997.

También junto al escenario se multiplicaban los momentos inolvidables, dice Trini Trimpop, que en ese entonces acompañaba a la banda y grababa los conciertos. "Una vez estábamos borrachos y empezamos a jugar a la pelota en el bar a la medianoche. Al otro día, vimos que todo estaba destruido: cristales, espejos, botellas, sillas”, cuenta. Lo mejor de todo, dice, fue que el dueño del bar jugó todo el tiempo con ellos.

"Las liebres muertas” y otros seudónimos

En diciembre de 1981, llegó el fin de ZK. Pocos meses después, Campino, Andreas von Holst, Andreas Meurer, Michael Breitkopf, Walter Hartung y Trini Trimpop fundaron Die Toten Hosen. Pero en su primer concierto con ese nombre los organizadores los anunciaron como "Die Toten Hasen” (Las liebres muertas).

La banda tuvo diversos nombres a lo largo de su carrera. Como "Die Roten Rosen” cantaron canciones populares, luego, en 1993, fueron "Der Katastrophenkommando”; en 1998, los "Rheinpiraten” (Piratas del Rin), y en 2000, "Essen auf Rädern” (Comida sobre ruedas). El álbum de su primer éxito, "Eisgekühlter Bommerlunder”, que se llamó "Opel-Gang”, fue también otros de los apelativos de la banda: "Die Jungs von der Opelgang”.

En 1985, para poder actuar en un show muy visto en ese momento se dan a llamar "Little Pepito and the Swinging Pesetas”, "Die Flinger Domspatzen”, "Ricky Curl and the Standing Ovations” y "Evil Kids”.

Al principio, la música de los Hosen no era apta para las listas de éxitos.

Activos social y políticamente hasta hoy

Los chicos de Düsseldorf siempre llamaron la atención por sus claros mensajes políticos, sobre todo contra la derecha. En 1986 tocaron por primera vez ante el gran público, con cantantes alemanes de renombre, como Herbert Grönemeyer y Udo Lindenberg, en el WAA-hnsinns-Festival contra la planta de reprocesamiento nuclear de Wackersdorf, frente a 100.000 personas.

Con el álbum "Ein kleines bisschen Horrorschau" (Un poco de espectáculo de horror), basado en la música de la versión teatral de "La naranja mecánica", hicieron su gran debut en 1988, incluido el sencillo "Here Comes Alex". Tocaron en conciertos frente a salas con entradas agotadas, que se volvieron cada vez más grandes, pero también actuaron en eventos más pequeños, como apariciones sorpresa en las prisiones alemanas.

Die Toten Hosen, 1985.

En 1992, se lanzó la canción antinazi "Sascha, ein aufrechter Deutsche” (Sascha, un alemán íntegro) como protesta contra la xenofobia y el racismo. En ese momento, un grupo de neonazis incendiaron un hogar para solicitantes de asilo en Rostock-Lichtenhagen con cócteles molotov, entre los aplausos de una multitud de alemanes reunidos allí.

Los Toten Hosen apoyan también actualmente campañas contra la pobreza, la destrucción del medioambiente, la xenofobia y respaldan la tarea de diversas organizaciones humanitarias.

En el WAA-hnsinnsfestival: Campino (izquierda), Udo Lindenberg (centro) y Wolfgang Niedecken, de la banda colonesa BAP.

Himno sí, pero, por favor, no para la CDU

Una de las canciones más exitosas de la banda es "Tage wie diese" (Días como estos), de 2012. El himno se convirtió en la banda sonora de la Eurocopa de Fútbol de 2012 y encarna una especie de éxtasis comunitario. Cuando, en la noche de las elecciones federales de 2013, los ganadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) usaron la canción para celebrar la victoria, a la banda no le hizo gracia. La canciller reelecta, Angela Merkel, se disculpó personalmente con Campino por teléfono: "Estimado señor Campino, lo llamo porque pisoteamos su canción en la noche de las elecciones. No se preocupe, no será el próximo himno de la CDU. Pero usted ha escrito una canción tan bonita…".

"Tage wie diese" es una de las más de 500 canciones que Campino escribió para los Toten Hosen. A esas se suman 196 covers de canciones, lo cual es un verdadero récord. El último álbum de estudio, "Learning English Lesson 3", consta únicamente de versiones de éxitos en inglés.

Hasta hoy, Campino es el maestro de los saltos en el escenario.

Pero ahora, para el 40 aniversario de la banda, sale algo nuevo en alemán: "Scheiss Wessis" (Occidentales de mierda, en referencia a los alemanes del oeste, los ‘Wessis'), una colaboración con el músico Marteria, quien lanza al mismo tiempo la canción "Scheiss Ossis" (Orientales de mierda, en referencia a los alemanes del este, los ‘Ossis'), una campaña conjunta contra los prejuicios entre alemanes, que apuesta por un crecimiento en conjunto como país.

El 27 de mayo se lanzará un nuevo álbum con lo mejor de Die Toten Hosen, con siete canciones nuevas. En el verano boreal de 2022, la banda realizará una gira llamada "Alles aus Liebe – 40 Jahre die Toten Hosen” (Todo por amor: 40 años de Die Toten Hosen). Comienza el 10 de junio en Colonia, y las entradas de muchos conciertos de la gira ya están agotadas.

(cp/ms)