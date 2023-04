Los Tompkins y su legado: ¿puede la filantropía salvar el planeta?

En la década de 1990, el emprendedor y deportista que había creado marcas icónicas de vestuario e implementación deportiva, como Esprit y The North Face, decidió dar un giro radical. Junto a su mujer Kristine McDivitt, antigua directora general de la compañía de ropa de montaña Patagonia, dejaron atrás los negocios y se instalaron en el sur de Chile, donde comenzaron su cruzada ecologista.

"Como Tompkins era muy aventurero, llegaba a lugares desconocidos. En Chile encontró un marco jurídico seguro y tierras baratas para poder invertir en grandes extensiones en la Patagonia, que entonces no era muy conocida por los chilenos y no tenían idea de la joya que estaba en sus manos", relata a DW el periodista Jonathan Franklin, autor del libro 'Una idea salvaje' sobre la hazaña del filántropo.

En un país que venía saliendo de la dictadura y con una economía basada en la explotación de recursos naturales, el modelo de los Tompkins, bautizado a veces como "latifundismo ecológico", despertó sospechas. Los acusaron de amenazar la soberanía, de cortar el territorio en dos y de tener planes secretos de instalar un depósito de basura nuclear.

"Al principio hubo mucha desconfianza porque era algo nuevo, pero después se vio que lo que decían era verdad, fueron donando las tierras que habían comprado para convertirlas en parques nacionales. Y además su forma de trabajar, lo que ellos llamaban producción de naturaleza, ha funcionado bien", dice Deli Fernández, director de Paisajes de la Fundación Rewilding Europa, a DW.

La pareja adquirió terrenos en el sur de Chile y siguió en Argentina, tanto en la Patagonia como en el norte. Reunió a expertos en medio ambiente y biodiversidad, y sumó a organizaciones privadas y estatales. Junto con restaurar los paisajes, iniciaron proyectos de protección y reintroducción de especies amenazadas. "Era un hombre de acción, muy bueno para armar equipos con los mejores", señala Franklin.

Seis millones de hectáreas protegidas

Este mes, National Geographic estrena el documental 'Wild Life', sobre la pareja. La película de Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del Oscar con 'Free Solo', muestra cómo Kristine Tompkins ha continuado con el legado de su marido, quien en 2015 murió después de un accidente en kayak en el lago General Carrera, en la Patagonia chilena, a la edad de 72 años.

Actualmente las Fundaciones Rewilding Chile y Rewilding Argentina, herederas de la labor de Tompkins Conservation, siguen con los proyectos. A la fecha, gracias a las donaciones y en coordinación con los estados, se han protegido más de seis millones de hectáreas, una superficie mayor al tamaño de Croacia.

Argentina - El regreso de los jaguares

Sólo en 2016, Kristine Tompkins firmó un acuerdo para entregar a Chile más de 400.000 hectáreas, la donación privada más grande de la historia, culminada tres años después. En ambos países suman 15 parques creados o expandidos y dos parques marinos, además de proyectos de reintroducción de 14 especies en peligro. Una de los más emblemáticos, el jaguar (o yaguareté) en el norte de Argentina.

Hace unas semanas Rewilding Chile anunció una nueva donación de tierras para la creación de un parque a orillas del Estrecho de Magallanes y acaba de lanzar, en conjunto con autoridades de gobierno, el proyecto Corredor del Huemul para proteger a el ciervo más austral del mundo, cuya población está seriamente amenazada.

La naturaleza y el desafío del cambio climático

Los Tompkins mostraron "que la naturaleza no es un estorbo que no produce nada y que hay que gastarse dinero para protegerla, sino que al revés: no solo da servicios ecosistémicos importantes para toda la humanidad, sino que además trae dinero a las comunidades. Se puede proteger al mismo tiempo que dinamizar la economía local. En Rewilding Europa miramos muy de cerca lo que ha pasado allí porque es un muy buen ejemplo", destaca Fernández.

Si bien a gran escala la naturaleza no puede depender de filántropos para su protección, "ellos son la chispa que hace cosas nuevas y cuando otros han visto que esto funciona también lo pueden replicar, especialmente los gobiernos", subraya Fernández.

En su opinión, "son modelos bien vistos por el ciudadano, que disfruta tener parques nacionales. Y al mismo tiempo, vemos que con el cambio climático estas zonas cada vez más se van a tener que dedicar a la naturaleza. Usos intensivos, como la ganadería, ya no funcionan porque no hay agua, o el suelo se erosiona o se quema".

El impacto del legado

"Douglas y Kris Tompkins enseñaron a los chilenos a mirar la naturaleza de otra manera. En un país de economía extractivista, la controversia que se generó hizo que se discutieran estos temas fundamentales sobre qué tipo de desarrollo queremos tener", indica a DW la directora de Rewilding Chile, Carolina Morgado, quien ha trabajado desde los inicios con los Tompkins.

Kristine Tompkins ha continuado con la labor de su marido, quien falleció tras sufrir un accidente en kayak, en 2015. El documental "Wild life”, de National Geographic, recorre la vida de la pareja y su labor como conservacionistas y activistas por el medio ambiente.

"El impacto ha sido mayúsculo, especialmente en la creación de parques nacionales, que sin ese aporte no se habrían podido crear. Ha sido un impulso importantísimo", dice Matías Asún a DW. El director de Greenpeace Chile destaca cómo el involucramiento de las fundaciones de Tompkins en campañas medioambientales, así como sus prácticas de conservación de especies amenazadas, han contribuido a un cambio de mirada de la población sobre estos temas.

También la experiencia ha dejado aprendizajes sobre el trabajo participativo con las comunidades y la vinculación con la política y el estado, "para garantizar que la conservación sea viable a largo plazo", indica Asún. En su opinion, aún persiste "una visión obsoleta por parte del estado, que considera la naturaleza como un conjunto de recursos, en circunstancias que zonas como la Patagonia son críticas para la conservación ecosistémica global".

El modelo conservacionista ha traído un cambio de mirada, es valorado a nivel internacional y también ha sido imitado, destaca Morgado: "empieza una valoración paulatina de nuestro patrimonio natural, que hoy vemos reflejada en miles de iniciativas de parques, aportes privados y de conservación a distintas escalas".

También a nivel personal ha dejado huella. Para Franklin, investigar sobre Tompkins para su libro "fue muy inspirador. Él vivió hasta los 50 de una manera muy distinta. En el último tercio de su vida, de los 50 a los 72, hizo un cambio y también en la región de la Patagonia. Mostró que una persona puede tener un gran impacto".

(lgc)