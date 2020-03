Los talibanes mantienen la cita con el gobierno para el 10 de marzo si libera a presos

Los talibanes mantienen en pie la fecha del próximo martes para el inicio de las conversaciones de paz interafganas, siempre que el Gobierno de Kabul cumpla con la liberación de 5.000 insurgentes detenidos, tal como fue pactado en el acuerdo firmado hace una semana en Doha con Estados Unidos.

El inicio de un inédito diálogo con el Gobierno del presidente afgano, Ashraf Ghani, para tratar un alto el fuego "permanente e integral" en el país, fue el compromiso central de los talibanes suscrito el pasado sábado en Catar. El texto estipula, además, el retiro del país asiático de "todas las fuerzas militares" estadounidenses y del personal civil no diplomático en un plazo de 14 meses. También se retirarán las tropas de sus aliados de la coalición.

"Si las acciones se toman de acuerdo con el acuerdo y se libera a los prisioneros, el Emirato Islámico (como se hacen llamar los talibanes) está listo para las negociaciones interafganas el 10 de marzo", indicó en Twitter este viernes (06.03.2020) el portavoz de la oficina política de los talibanes, Suhail Shaheen.

Las negociaciones interafganas debían comenzar el 10 de marzo en Oslo, y antes de esa fecha se debía liberar a 5.000 prisioneros insurgentes y a 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Sin embargo, el histórico acuerdo entre los talibanes y Estados Unidos registró al día siguiente a su firma su primer tropiezo después de que Ghani advirtiera de que Washington no tiene autoridad para decidir sobre la liberación de prisioneros insurgentes, sino que es decisión del Gobierno afgano, que, en todo caso, debía negociarlo directamente con los talibanes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó hoy la posibilidad de que los talibanes retomen el poder en Afganistán tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. "No debería ser así, pero es una posibilidad", consideró. Desde la Casa Blanca el mandatario aseguró que los países tenían que "cuidarse a sí mismos" y consideró que, en el futuro, el gobierno de Kabul debería garantizar su propia seguridad. "No podemos estar allí los próximos 20 años (...) Uno no puede tomar eternamente de la mano a alguien", insistió.

lgc (efe/afp)

