Los talibanes llegan a Kabul

Los talibanes han empezado a entrar a la capital afgana, Kabul, por todos los frentes, confirmó el ministro del Interior afgano este domingo (15.08.2021) sin dar más detalles. Los rebeldes radicales islamistas, sin embargo, se han apostado en los barrios de las afueras y aseguran que, aunque se han escuchado disparos en diversas zonas de la ciudad, no van a entrar por la fuerza. Los talibanes pidieron a la población que no huya: "Todos deben permanecer en su propio país, en su propio hogar, y no intentar salir del país". "Nadie será ojeto de represalias", afirmaron.

Los talibanes dicen querer negociar una transición del poder ordenada. "El Emirato Islámico ordena a todas sus fuerzas que permanezcan a las puertas de Kabul, que no intenten entrar en la ciudad", tuiteó Zabihullah Mujahid, un portavoz de los talibanes. Poco antes, habitantes de Kabul señalaron la presencia de talibanes en la ciudad. "Hay combatientes talibanes armados en nuestro barrio, pero no hay combates", declaró a la AFP un habitante de un suburbio del este de Kabul.

"Dado que la capital Kabul es una ciudad grande y densamente poblada, los muyahidines del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) no tienen la intención de entrar en la ciudad por la fuerza o combatir, sino más bien entrar en Kabul pacíficamente", remarcaron los insurgentes. Para ello, continuaron, "se están llevando a cabo negociaciones para garantizar que el proceso de transición se complete de manera segura, sin comprometer la vida, la propiedad y el honor de nadie, y sin comprometer la vida de los kabulíes".

Las autoridades afganas, sin embargo, dicen controlar la situación y no parecen dispuestas a negociar una derrota. "En varias áreas remotas de Kabul se han escuchado disparos. Las fuerzas de seguridad del país, en coordinación con los socios internacionales, controlan la situación de seguridad en Kabul", aseguró en Twitter la oficina del Palacio Presidencial afgano.

Los talibanes admitieron en que el control de la seguridad en Kabul sigue recayendo "en el otro bando", y recordaron a la población que no tienen "intención de vengarse de nadie", incluidos los que sirvieron en el Ejército, la Policía o en la Administración: "están perdonados y a salvo, nadie será objeto de represalias".

lgc (reuters/afp/efe)