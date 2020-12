Los "Spiderman" de China: recogiendo basura sobre el abismo

Diez curiosidades turísticas que vale la pena conocer

No = Sí, Sí = No… ¿cómo?

Quien viaje a Albania (en la foto), Bulgaria, Grecia o India, deberá tener cuidado a la hora de gesticular. En estos países mover la cabeza de derecha a izquierda significa "sí", y asentir señala que usted dijo "no". Para evitarse malos entendidos, los turistas debe explicar con palabras lo que desean. Y ojo, que cuando en Grecia dicen "ne", en realidad no dicen "no", sino "sí".