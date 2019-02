Los socialdemócratas europeos, en caída libre

¡Ponga a prueba sus conocimientos! Nombre un jefe de Gobierno socialdemócrata de la Unión Europea. ¿Se le ocurre alguno…? Sí, cierto, no es usted la única persona que debe pararse a pensar. En Portugal, Malta, Suecia, Eslovaquia y Rumania hay Gobiernos socialdemócratas. Pero no en los grandes Estados de la UE, como Francia, Italia, Polonia o Alemania, aunque en este último país, el SPD forma parte de la coalición de Gobierno, pero sin un perfil muy definido. En España, el socialista Pedro Sánchez acaba de convocar elecciones generales para el 28 de abril de 2019, y no está claro si será capaz de renovar su mandato.

Los socialdemócratas europeos escogieron precisamente Madrid para reunirse este viernes (22.02.2019) de cara a los comicios europeos de finales de mayo. Los socialistas de muchos países, amenazados por los menguantes resultados de las encuestas, querían que Sánchez los iluminara con un poco de su brillo. Pero la jugada les ha salido mal. Como tantas otras cosas que les han sucedido a los socialdemócratas en los últimos años.

En Alemania, por ejemplo, un investigador de partidos como Franz Walter ya dijo en una entrevista con el semanario Die Zeit que los socialdemócratas "nunca volverán a ser un partido del pueblo”. Sus antiguos electores los han abandonado. Según los politólogos, aquellas personas que hoy día se sienten discriminadas socialmente caen en las garras de los populistas de derechas o de izquierdas. Y eso es válido para gran parte de la Europa occidental.

Malos pronósticos en las encuestas

Tanto en Francia, como en Italia y Alemania, los partidos socialdemócratas han perdido el favor de los votantes hasta alcanzar mínimos históricos. Eso conducirá previsiblemente a que el grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo se vea sustancialmente reducido tras las elecciones del próximo mes de mayo de 2019. En 2014, los socialistas lograron hacerse con 191 escaños. Según el resultado de una encuesta de la plataforma de sondeos de opinión "Poll of Polls”, tras los comicios de mayo, los socialistas tendrán 136 escaños. El partido laborista británico ya no formará parte del grupo parlamentario europeo debido al "brexit”, lo que supone 20 escaños menos. Los socialdemócratas alemanes tendrán previsiblemente 11 diputados europeos menos.

El socialista Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales el 28 de abril de 2019.

A pesar de eso, el grupo parlamentario socialista europeo, presidido por el político alemán del SPD Udo Bullmann, seguirá siendo la segunda fuerza en el Parlamento Europeo. Los liberales y los populistas euroescépticos crecerán notablemente, pero no lograrán superar a los socialdemócratas. Y el grupo más poderoso seguirá siendo el conservador, aunque su fracción pasará de los 221 escaños de 2014 hasta los 177, según vaticinan las encuestas de 27 países de la UE.

No lo tiene fácil el candidato que lidera a todos los socialdemócratas europeos en los comicios de mayo, el holandés Frans Timmermans. La coalición socialdemócrata holandesa se rompió y los socialistas enviarán previsiblemente a Europa solo a tres diputados. Timmermans, hasta ahora comisario de la UE en Bruselas y antiguo ministro de Exteriores de su país, espera ser uno de ellos.

Dentro de las familias socialdemócratas hay tensiones, aunque traten de disimularse estos días durante el congreso en Madrid. A los ojos de muchos de los Estados veteranos de la UE, los socialdemócratas eslovacos y rumanos no son auténticos socialistas, sino, en parte, más conservadores y nacionalistas que la CDU o la CSU alemanas. Mención aparte merece el caso de Rumanía.

Liviu Dragnea, líder del partido socialdemócrata rumano.

Denuncia contra Timmermans

Frans Timmermans acusó a los socialdemócratas rumanos en el Gobierno de no actuar con firmeza contra la corrupción y de poner en peligro el Estado de derecho en su país. Por su parte, una empresa de Bucarest cercana a los socialdemócratas ha puesto una denuncia contra Timmermans, aunque no está claro que la Fiscalía vaya a asumir las investigaciones por "criminalidad organizada” y "falsedad de informes de la UE sobre Rumanía”.

En Rumanía hay rumores de que el despótico jefe de partido de los socialdemócratas, Liviu Dragnea, planea salir de la familia europea de partidos y del grupo parlamentario europeo. Eso sería un golpe más en mitad de la campaña europea, no en vano los socialdemócratas rumanos contribuyen con once escaños a la fracción común.

