¿Está El Salvador acercándose a Nicaragua y a Venezuela?

La oposición es muy fuerte en El Salvador y eso genera una pugna constante por el poder. Después está el tema de los pandilleros que han asesinado y creado zozobra por muchos años. Familias enteras se vieron afectadas por la muerte de sus seres queridos. También afectó a los comerciantes y a la seguridad social. Lo que Bukele está haciendo con las pandillas es bueno, el mensaje es muy claro. Por otro lado, los indicadores macroeconómicos han mejorado, lo que significa que su gestión ha sido efectiva. Solo el tiempo dirá si El Salvador será un ejemplo de país o si seguirá los pasos de Cuba, Venezuela, o Nicaragua. Por el momento, démosle el beneficio de la duda.

Melvin Alexi, Facebook

Lo importante es que los salvadoreños estamos felices con su mandato. Si se preocupan por los derechos de los pandilleros se los pueden llevar, y después nos cuentan cómo se portaron. Solo nosotros, los salvadoreños, sabemos la tristeza y el dolor que causan las pandillas. Tenemos al mejor presidente que en verdad se preocupa por cada uno de nosotros, los salvadoreños honrados y trabajadores.

Carlos Calderón, El Salvador

Seamos honestos, ¿qué presidente respeta los derechos humanos? No es necesaria una guerra para violar los derechos humanos, basta con la falta de educación, servicio médico, etc.

Yesika Albarran, México

En Venezuela, Nicaragua y Cuba se persiguen y encarcelan a los que piensan diferente, por motivos políticos o por sus ideas. En El Salvador los pandilleros son asesinos y traficantes.

Denisdrey Rodríguez, Facebook

Hacer bien las cosas y por el beneficio del pueblo tiene su costo. Queda claro que los medios internacionales están al servicio de aquellos que buscan que El Salvador no se desarrolle. Que siga adelante el presidente de El Salvador. Castigar al que asesina, viola y extorsiona es justicia. Lo peor para un país es la impunidad y la corrupción.

Miguel Ángel, Guatemala

Pedro Castillo y Aníbal Torres.

Perú: Alemania e Israel rechazan que Aníbal Torres elogie a Hitler

A los latinoamericanos nos cuesta entender la magnitud de la irritación y del rechazo que produce Hitler en Alemania. Si tienen amigos alemanes les recomiendo que les pregunten, que los entiendan y que respeten sus puntos de vista, porque es la historia de su país, no es la nuestra y no tenemos derecho a usar su historia a nuestro antojo. Alemania nunca nos ha hecho daño, respetemos su sensibilidad aunque no la entendamos o compartamos.

Ronald Castillo Vásquez, Perú

La mayoría de los peruanos no estamos de acuerdo con este sujeto, que habla tonterías, ni con este Gobierno, que es incompetente y corrupto. El pueblo pide que se vayan porque están arruinando nuestro país y la pobreza está creciendo rápidamente.

Evans Salcedo, Facebook

Para bien o para mal, Hitler es parte de la historia. Desgraciadamente, la mayoría de las personas no se ha informado y prefiere vivir en la ignorancia.

Jorge Barrantes, Costa Rica

Cada cual es libre de pensar y actuar como quiera, siempre y cuando se apegue a la ley.

Eduardo Pérez, Facebook

Si Europa deja de comprar gas y petróleo rusos, ¿a quién se los venderá Moscú?

Lo mejor que Rusia puede hacer es venderle el petróleo y el gas a China, a India y a otros países asiáticos. Ningún país de América le comprará.

Luz Marina Vásquez Rey, Colombia

Lo tendrá que vender muy por debajo del precio del mercado y seguramente su cliente será China. Las arcas fiscales y la economía rusa se irán al suelo. Los más beneficiados será China y Estados Unidos, porque le venderán gas a Europa.

Keny Rojas, Facebook

Sobran los compradores de gas y petróleo. Europa se equivoca si va a frenar el desarrollo. China, India y otros países serán los grandes ganadores y vendrán tiempos de mucha inflación y una crisis económica en Europa.

Adrian Rodríguez, Facebook

Wang Yi, ministro de exteriores de China.

China afirma que no se puede enviar armas a Ucrania y pedir la paz

Desde que las fuerzas rusas se agruparon en la frontera ucraniana, estaba claro que ocurriría un inminente ataque. Sin embargo, el país líder de la UE, encabezado por Olaf Scholz, se mostró tímido e incapaz de apreciar la realidad de las acciones rusas. Sus respuestas fueron vagas, tímidas y no correspondieron a una potencia económica. Con una pequeña demostración de decisión, se podría haber evitado el desastre actual en Ucrania, la pérdida de muchas vidas y el exilio de millones de personas.

Carlos A. Chavarriaga A., Colombia

La función principal de la ONU es mantener la paz entre los países. Esa es su misión y no lo cumplió. El ser humano desea y debe vivir en armonía para lograr la felicidad.

Mireya Villafaña, Facebook

Parece que hay alguien con suficiente sensatez para decirlo.

Gile Hurtado, Facebook

